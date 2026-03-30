Detenidos dos jóvenes en Gipuzkoa, miembros de un grupo criminal, tras intentar robar en una vivienda

Archivo - Furgoneta de la Ertzaintza - EUROPA PRESS - Archivo

SAN SEBASTIÁN, 30 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Ertzaintza detuvo este domingo a dos jóvenes, de 19 y 20 años, en las localidades guipuzcoanas de Andoain e Irura por un delito de robo en vivienda, en grado de tentativa, llevado a cabo el pasado mes de febrero en Asteasu. Los arrestados forman parte supuestamente de un grupo criminal dedicado al robo en viviendas, principalmente en Gipuzkoa.

Según ha informado el Departamento de Seguridad, los hechos se remontan al pasado 13 de febrero en Asteasu, cuando los presuntos jóvenes fueron sorprendidos por un familiar de la titular de la vivienda, en el momento que manipulaban la cerradura de la puerta. Al verse descubiertos echaron a correr en diferentes direcciones y lograron huir en un vehículo donde les esperaba una tercera persona.

El intento de robo fue denunciado en dependencias policiales de la Ertzaintza y, a raíz de las gestiones realizadas para descubrir a los presuntos autores, dos de ellos fueron localizados el domingo en Andoain e Irura y detenidos como presuntos autores de un delito de robo en vivienda, en grado de tentativa.

En el vehículo del arrestado en Irura, se localizaron un destornillador y guantes anticorte, elementos utilizados normalmente para la comisión de delitos contra el patrimonio.

Los dos detenidos, de 19 y 20 años, ambos con numerosos antecedentes policiales, han pasado a disposición judicial la mañana de este lunes. La Ertzaintza continúa con la investigación abierta para tratar de identificar y detener al resto de implicados.

En el marco de la investigación que están llevando a cabo agentes de la Comisaría de Hernani se constata la participación de los detenidos en otros siete robos en viviendas unifamiliares perpetrados en localidades guipuzcoanas y en alguna vizcaína desde finales del año 2024 hasta la actualidad.

De estas diligencias desprende la existencia de un grupo criminal que participa de manera reiterada en distintos robos con fuerza, cuyos miembros se coordinan y reparten las funciones durante su ejecución y se desplazan en diferentes vehículos.