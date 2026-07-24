Detenidos dos jóvenes por su presunta implicación en un robo con fuerza en una vivienda de Vitoria en junio

Archivo - Vehículo de la Ertzaintza - EUROPA PRESS - Archivo

VITORIA, 24 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Ertzaintza detuvo el pasado jueves a dos jóvenes, de 28 y 29 años, por su presunta implicación en un robo con fuerza que tuvo lugar el pasado mes de junio en una vivienda de Vitoria-Gasteiz. Además, se investiga su participación en otros actos delictivos de similares características denunciados en las últimas semanas.

Según ha informado el Departamento de Seguridad, los hechos tuvieron lugar el pasado 26 de junio, cuando la Ertzaintza fue alertada de la comisión durante esa tarde de un robo en un domicilio ubicada en el barrio Zaramaga.

El propietario denunció que, al regresar tras permanecer unas horas ausente, la cerradura de la puerta estaba forzada, encontrando el interior totalmente revuelto y comprobando que habían sido sustraídos enseres depositados en distintos lugares de la casa, además de cierta cantidad de dinero.

Una dotación policial se desplazó al lugar para realizar la correspondiente inspección ocular, siendo de inmediato puesta en marcha una investigación para esclarecer el suceso. Las indagaciones realizadas llevaron a la identificación de dos hombres, de 28 y 29 años, como supuestos autores del asalto.

Tras realizar las verificaciones necesarias en la tarde del jueves, se procedió a su detención, acusados de un delito de robo con fuerza en vivienda. Una vez finalizadas las diligencias oportunas en dependencias policiales ambos serán puestos a disposición judicial.

Se investiga la implicación de estos en al menos otros dos robos llevados a cabo con idéntico 'modus operandi' durante el mes de junio en sendos domicilios de la zona de Txagorritxu, y no se descarta su participación en más actos delictivos similares.