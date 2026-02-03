Detenidos dos jóvenes por el robo de un 'quad' en una vivienda unifamiliar de Zurbano (Álava)

VITORIA 3 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Ertzaintza ha detenido a dos hombres, de 20 y 23 años, tras ser sorprendidos cuando intentaban llevarse un 'quad' que se encontraba en el terreno particular de una vivienda unifamiliar del concejo alavés de Zurbano. Posteriormente, se tuvo conocimiento de un segundo robo en otra vivienda de la misma localidad a la cual los detenidos habrían accedido a través de una ventana.

Los hechos se produjeron alrededor del mediodía de este pasado lunes, cuando la Ertzaintza recibió un aviso indicando que dos individuos se encontraban por el pueblo alavés de Zurbano en actitud sospechosa, junto a un vehículo tipo 'quad'.

Cuando la patrulla se dirigía al lugar, vieron a un hombre que coincidía con una de las descripciones facilitadas, por lo que procedieron a darle el alto para indagar sobre su presencia en el lugar, según ha informado la Ertzaintza en un comunicado.

Pasados unos minutos, desde donde se encontraban, los agentes se percataron de la presencia en la zona de una segunda persona, también coincidente con la otra descripción aportada. Los componentes de la patrulla requirieron a ambos sospechosos para acompañarles hasta el lugar donde habían sido vistos.

En el lugar se encontraba el 'quad', que había sido abandonado por los autores del robo, junto a la propietaria del mismo, quién manifestó a los agentes que el vehículo se lo habían sustraído de la parcela de terreno de su vivienda, donde lo tenía guardado, para lo cual, tuvieron que saltar la valla que delimita el terreno particular. Además, añadió que también habrían entrado a una estancia ubicada en la parte inferior de la vivienda, ya que se encontraba revuelta.

La patrulla, tras verificar los hechos, procedió a la detención de los dos hombres por un delito de robo con fuerza. Los detenidos, de 20 y 23 años, fueron conducidos a dependencias policiales para realizar las diligencias pertinentes.

Escasos minutos después, la Ertzaintza recibió otra llamada de una persona indicando que habrían entrado en su vivienda a través de una ventana y que echaba en falta una cartera con dinero en efectivo y una chaqueta.

Las y los agentes revisaron las pertenencias de ambos detenidos y procedieron a ocupar tanto el dinero que portaban como la chaqueta, que ya ha sido repuesta a su legítimo propietario.