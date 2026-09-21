Detenidos dos jóvenes en Vitoria tras robarle la cadena a una mujer de 95 años mediante un tirón

Archivo - Sucesos.- Una detenida, un investigado y expedientadas varias personas en dos controles a discotecas de Vitoria - IREKIA - Archivo

VITORIA 21 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Ertzaintza detuvo el pasado sábado a dos jóvenes, de 18 y 26 años, como autores de un robo de una cadena a una mujer de avanzada edad mediante un tirón en el interior de su portal.

Según ha informado el Departamento de Seguridad, los hechos tuvieron lugar el pasado día 14 de septiembre, cuando se tuvo conocimiento de que una mujer de 95 años, que se valía de un andador para caminar, había sido víctima de un robo violento en el interior del portal de su vivienda.

Al parecer, un individuo había accedido junto a la anciana al mismo y, al aproximarse esta al ascensor, le había arrebatado mediante un tirón la cadena que portaba en el cuello, dándose a la fuga junto a otra persona que le esperaba en la puerta.

La investigación puesta en marcha en relación al suceso posibilitó la identificación de dos jóvenes de 18 y 26 años como supuestos autores del asalto. Una vez realizadas las necesarias confirmaciones, en la jornada del pasado sábado se procedió a su detención acusados de un delito de robo con violencia.

Los arrestados fueron trasladados a dependencias policiales con el fin de llevar a cabo las oportunas diligencias, para luego ser puestos a disposición judicial.