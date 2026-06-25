Detenidos en Mallabia cuando intentaban robar cableado de las arquetas de alumbrado público

Archivo - Vehículo de la Ertzaintza - EUROPA PRESS - Archivo

BILBAO 25 Jun. (EUROPA PRESS) -

Dos hombres de 52 y 45 años de edad han sido detenidos en la localidad vizcaína de Mallabia acusados de un delito de robo con fuerza de cableado eléctrico, tras ser sorprendidos cuando trataban de robar el cableado de las arquetas del alumbrado público.

Según ha informado el Departamento de Seguridad del Gobierno Vasco, sobre las 7.10 horas de este pasado miércoles, varias patrullas de la Ertzaintza, que realizaban labores de seguridad ciudadana, fueron requeridas para que se dirigieran al barrio de Mallabarrena, ya que había dos personas levantando una arqueta y sustrayendo cable.

Personados en el lugar, los agentes observaron la presencia de dos hombres que salían de unos matorrales, por lo que procedieron a su identificación.

Las patrullas realizaron un registro superficial a los dos sospechosos, a los que encontraron una mochila que contenía distintas herramientas y una navaja, y observaron en el lugar una arqueta abierta, donde la línea de toma de tierra estaba cortada y faltaba el cable eléctrico.

Además, en las inmediaciones, los ertzainas localizaron en diferentes montones esparcidos por los matorrales unos 350 metros de cableado arrancado del alumbrado público.

Tras realizar una inspección más detallada, los agentes encontraron un total de quince arquetas con la soldadura forzada a las que les faltaba el cableado.

Los ertzainas procedieron a la detención de los dos varones por un presunto delito de robo con fuerza. Los dos arrestados, de 52 y 45 años y con varias detenciones por hechos similares, fueron trasladados a dependencias policiales y en la tarde de este miércoles pasaron a disposición judicial.