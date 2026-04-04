Detenidos otros dos hombres en relación con el apuñalamiento de un joven en Vitoria y se elevan a siete los arrestos

Archivo - Coches patrulla de la Ertzaintza - EUROPA PRESS - Archivo

BILBAO 4 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Ertzaintza ha procedido este sábado a la tarde a la detención de otros dos hombres relacionados con el presunto intento de homicidio de un menor de 17 años el pasado jueves en Vitoria-Gasteiz. Los varones han sido detenidos en diferentes puntos de Bilbao y, por lo tanto, se elevan a siete los arrestos por este caso, según ha informado el Departamento de Seguridad.

Los hechos ocurreron el pasado jueves sobre las seis y media de la tarde cuando cinco individuos presuntamente apuñalaron a un joven en la capital alavesa y se dieron a la fuga en un vehículo. La víctima, un menor de 17 años, tuvo que ser evacuado al hospital de Txagorritxu con lesiones de consideración.

La Ertzaintza desplegó un dispositivo de búsqueda que consiguió dar con el vehículo en el que iban los cinco presuntos agresores, que fueron detenidos acusados de un presunto delito de intento de homicidio.

La investigación continúa abierta y la comisaría de la Ertzaintza de Vitoria-Gasteiz ha procedido esta tarde a detener a otros dos hombres, de 19 y 20 años, acusados del presunto delito de homicidio en grado de tentativa. Los varones han sido detenidos en diferentes puntos de Bilbao.

Los arrestados han sido trasladados a dependencias policiales, donde permanecerán hasta la finalización de las diligencias pertinentes, junto con el resto de detenidos, que están pendientes de pasar a disposición judicial.