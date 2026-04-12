Detenidos en Tolosa (Gipuzkoa) dos jóvenes por tráfico ilegal de personas

Ertzain-etxea de Tolosa - DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD

SAN SEBASTIÁN 12 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Ertzaintza detuvo en la madrugada del sábado en la localidad guipuzcoana de Tolosa a dos varones, de 27 y 28 años, acusados de un delito de tráfico ilegal e inmigración clandestina de personas. Uno de ellos conducía un monovolumen en el que viajaban cinco personas más, una de ellas en el maletero del vehículo que posteriormente también fue detenida.

Según ha informado el Departamento de Seguridad, los hechos tuvieron lugar sobre las 03.30 horas de la madrugada, cuando varias patrullas fueron requeridas por un recurso no uniformado de la Ertzaintza que estaba observando a un vehículo circular de manera errática.

Los agentes, tras dar el alto al vehículo en el barrio Ollarain de Tolosa, comprobaron que en el interior viajaban cinco personas más, una de ellas en el interior del maletero, por lo que los agentes las trasladaron a dependencias de la Ertzaintza de Oria para realizar las correspondientes diligencias y su correcta identificación.

Según se pudo constatar, los cinco ocupantes viajaban hacia la localidad guipuzcoana de Irun y a la ciudad francesa de París de manera irregular tras haber pagado previamente una cantidad de dinero. La Ertzaintza contactó con la sección de Extranjería de Policía Nacional para la fehaciente identificación de todas las personas.

Ante estos hechos, el conductor, de 28 años, y el hombre que viajaba en el maletero, de 27 años de edad, fueron detenidos por un presunto delito de tráfico ilegal e inmigración clandestina de personas. Los arrestados han quedado bajo la custodia policial hasta su puesta a disposición judicial, una vez que se finalice con las diligencias correspondientes.