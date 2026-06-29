Detenidos tres jóvenes en Barakaldo (Bizkaia) tras sustraer la cartera de modo violento a un hombre de 86 años

Archivo - Vehículo de la Ertzaintza - EUROPA PRESS - Archivo

BILBAO 29 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Ertzaintza detuvo la mañana de este domingo a tres hombres acusados de un delito de robo con violencia e intimidación, tras sustraerle la cartera a una persona de 86 años tras sujetarle por el cuello y las manos.

Según ha informado el Departamento vasco de Seguridad, los hechos tuvieron lugar a las 07.15 horas del domingo en el centro de la localidad fabril, cuando tres hombres se acercaron a la víctima, un hombre de 86 años. Uno de los autores agarró a la víctima del cuello mientras el segundo le inmovilizaba las manos y el tercero, vigilaba.

La victima intentó zafarse de sus asaltantes sin conseguirlo, momento en el cual, uno de los autores le sustrajo la cartera de un bolso que portaba. El incidente fue observado por un agente de paisano que se encontraba en el exterior de la Oficina de Atención Ciudadana de la Ertzaintza de Barakaldo y acudió a ayudar al hombre.

Tras identificarse como ertzaina, consiguió retener a los autores hasta la llegada de las patrullas, que procedieron a la detención de los tres hombres, de 19, 20 y 25 años, por un delito de robo con violencia e intimidación. La cartera fue devuelta a su propietario en el momento.

Los detenidos fueron conducidos a dependencias policiales a realizar las diligencias pertinentes, y una vez finalizadas han sido puestos a disposición judicial.