Diputación destina 6 millones de euros en diferentes ayudas para dinamizar el medio rural de Gipuzkoa

Archivo - La portavoz de la Diputación de Gipuzkoa, Irune Berasaluze - EUROPA PRESS - Archivo

SAN SEBASTIÁN, 24 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Diputación foral de Gipuzkoa destinará 6 millones de euros en diferentes ayudas para dinamizar el medio rural. "Se trata de unas ayudas dirigidas a reforzar un sector estratégico para el equilibrio territorial y la economía de Gipuzkoa, así como para la conservación del medio ambiente y la sostenibilidad del territorio", según ha destacado la portavoz foral, Irune Berasaluze.

El Consejo de Gobierno ha aprobado este martes la convocatoria de las subvenciones destinadas al mantenimiento, mejora y desarrollo de los bosques del territorio, con una dotación total de 3.907.500 euros.

Berasaluze, en rueda de prensa, ha explicado que "los montes generan múltiples beneficios al proporcionar materia prima renovable y contribuyen a la actividad económica, al tiempo que preservan la biodiversidad y desempeñan un papel fundamental en el ciclo del carbono, el equilibrio hidrológico, el control de la erosión y la prevención de incendios y riesgos naturales".

En este sentido, ha subrayado que "el sector forestal de Gipuzkoa tiene una relevancia económica, medioambiental y social indiscutible, y el objetivo de la Diputación es acompañarlo para garantizar una gestión sostenible y viable en el tiempo".

Con esta convocatoria, la Diputación pretende "dar respuesta a los principales retos del sector forestal guipuzcoano: el rejuvenecimiento y profesionalización del sector, la lucha contra el abandono de la gestión, la mejora de accesos, la prevención de incendios, la respuesta frente a enfermedades, la obtención de materia prima renovable de calidad y el mantenimiento de la biodiversidad".

Las ayudas se estructuran en distintas líneas de actuación. Entre ellas destacan las destinadas a la forestación y creación de superficies forestales, con 1,3 millones de euros en 2026; la prevención de daños causados por incendios y desastres naturales, con 500.000 euros; la corta de arbolado afectado por enfermedades fúngicas, con 600.000 euros; y las inversiones en tecnologías forestales y en la transformación, movilización y comercialización de productos, con 48.000 euros.

Asimismo, se contemplan recursos para infraestructuras forestales y para servicios silvoambientales y climáticos orientados a la conservación de los bosques.

IMPULSO AL DESARROLLO RURAL

Además, el Consejo de Gobierno ha dado luz verde a dos iniciativas orientadas a impulsar la actividad de la economía rural en Gipuzkoa, con la convocatoria de nuevas ayudas al emprendimiento y al sector agrario, y las destinadas a la construcción y reparación de caminos rurales.

La Diputación Foral impulsará la construcción y reparación de caminos rurales con una dotación total de 1.300.000 euros en ayudas dirigidas a ayuntamientos y entidades locales menores del territorio.

"La Diputación viene apoyando de forma continuada la financiación de estas actuaciones, conscientes de que los caminos rurales resultan esenciales para la actividad agraria, la gestión forestal y la cohesión territorial", ha afirmado Berasaluze, al tiempo que ha apuntado que el objetivo es que "estas ayudas lleguen al mayor número posible de caminos, dadas las dificultades que existen en muchos casos para acometer estas obras con recursos propios en las zonas rurales".

Asimismo, la Diputación apoyará con una dotación de 800.000 euros iniciativas de carácter colectivo que contribuyan al desarrollo económico y social del entorno rural de Gipuzkoa. La portavoz foral ha subrayado la importancia del "enfoque" de estas ayudas, "al tratarse de proyectos que dan respuesta a retos que solo pueden abordarse desde planteamientos compartidos".

"Hablamos de ayuntamientos, entidades locales menores, asociaciones de desarrollo rural y asociaciones agrarias compuestas en su mayoría por pequeñas explotaciones que, debido a su tamaño y capacidad, encuentran dificultades para acometer determinadas inversiones de forma individual", ha señalado.

Berasaluze ha recordado que, gracias a estas ayudas, el año pasado se realizaron mejoras en municipios como Alkiza, Amezketa, Baliarrain, Elduain, Ezkio-Itsaso, Gabiria, Gaintza, Gaztelu, Hernialde, Ikaztegieta, Mendaro, Mutiloa, Orendain o Zegama, así como en otras zonas de Donostialdea-Bidasoa, Debabarrena, Tolosaldea o Urola Medio.

Los proyectos subvencionables incluyen inversiones para la promoción de mercados locales y circuitos cortos de comercialización; iniciativas generadoras de empleo y equipamientos colectivos en el medio rural; adquisición de maquinaria; proyectos innovadores con nuevas prestaciones a escala local o comarcal; actuaciones de digitalización de servicios agrarios y proyectos de electrificación rural.