Diputación de Gipuzkoa lanza una oferta pública de empleo con 86 plazas para "avanzar en la renovación de la plantilla"

SAN SEBASTIÁN, 19 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Diputación foral de Gipuzkoa ha puesto en marcha una oferta pública de empleo (OPE) con 86 plazas para "avanzar en la renovación de la plantilla foral". Los procesos selectivos correspondientes se publicarán en un plazo máximo de tres años según ha adelantado la portavoz foral, Irune Berasaluze.

En rueda de prensa tras el Consejo de Gobierno foral de este martes, Berasaluze ha dado cuenta de laa aprobación de la oferta pública de empleo correspondiente a este año 2025, que incluye un total de 86 plazas en distintos cuerpos y escalas de la plantilla foral.

"Con esta decisión, la Diputación busca de reforzar sus servicios y el personal. La oferta establece que las correspondientes convocatorias de los procesos selectivos deberán publicarse en un plazo máximo de tres años desde la aprobación de la OPE", ha destacado.

Según ha indicado, de este modo "se fija el marco para la incorporación progresiva de nuevo personal, favoreciendo el relevo generacional de la plantilla y la consolidación del empleo público, uno de los grandes retos a los que se enfrenta actualmente la institución foral", para "garantizar la renovación planificada de los puestos, así como la incorporación de nuevos trabajadores y trabajadoras".

Según ha afirmado, "la institución foral se encuentra inmersa en un cambio de ciclo histórico", que estará marcado "por las jubilaciones del personal que se incorporó a las instituciones y las puso en marcha en los años 80". "En un periodo de 15 años casi la mitad de la plantilla, en torno a 1.000 personas, tanto funcionarias como contratadas, se jubilará", ha subrayado.

En cuanto al detalle de los puestos que se incluirán en la próxima oferta son los siguientes en acceso general: cuatro psicólogas o psicólogos (dos plazas reservadas a personas con discapacidad), un ingeniero o ingeniera agrónoma, un trabajador o trabajadora social (reservada para personas con discapacidad), dos delineantes (una reservada para personas con discapacidad), una de responsable de mantenimiento del Servicio de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento, dos de personal técnico auxiliar de laboratorio (una reservada para persona discapacidad), un técnico o técnica auxiliar de instalaciones, seis agentes tributarios, seis operarios de limpieza de comedor, tres operarios medioambientales, cuatro cocineras o cocineros ayudantes, 52 bomberas o bomberos.

Asimismo, se convocarán tres plazas de promoción interna: 1 de economista (reservada a discapacidad), 1 de responsable de mantenimiento del Servicio de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento y 1 de operario u operaria medioambiental.

PERFIL LINGÜÍSTICO

Preguntada por los periodistas sobre el perfil lingüístico de estas plazas, Berasaluze ha señalado que se mantienen los perfiles requeridos, pero en el 34% de los puestos se pospondrá el carácter preceptivo del perfil lingüístico, que tendrá que acreditarse en el caso de ésta oferta de empleo "hacia final de 2027", aunque aún "no tenemos una fecha exacta" y dependerá de cuando se lleven a cabo las pruebas.

Tras indicar que se trata de la primera oferta pública de empleo desde que la Diputación tomó esta decisión en cuanto a los perfiles lingüísticos, Berasaluze ha señalado que se trata de dar "las mayores garantías jurídicas" a esta OPE.

Además, ha indicado que esta fórmula tendrá que aplicarse también en próximas convocatorias, porque el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV) ha emitido sentencia ratificando la emitida por el Juzgado de los Contencioso Administrativos de San Sebastián en la que se anulaba la convocatoria de 100 plazas de administrativos de la Diputación por la exigencia de perfiles lingüísticos.

En todo caso, ha aclarado que la intención del Gobierno foral es que esta sea "una medida provisional" que viene "obligada por las decisiones judiciales que nos llevan a una situación de absoluta inseguridad jurídica".