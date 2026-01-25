Dos detenidos en Barakaldo por una grave agresión a un hombre que se negó a entregarles el teléfono móvil

Archivo - Vehículo de la Ertzaintza - EUROPA PRESS - Archivo

BILBAO 25 Ene. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Ertzaintza detuvieron anoche en Barakaldo a dos jóvenes, ambos de 21 años, por un presunto delito de robo con violencia. La víctima tuvo que ser trasladada a un hospital después de recibir numerosos golpes por parte de los agresores.

Según ha informado en un comunicado el departamento de Seguridad del Gobierno Vasco, la Ertzaintza recibió el aviso de la agresión a las 23.18 horas de este pasado sábado, y agentes de Protección Ciudadana se dirigieron de inmediato al lugar, en la calle Aragón del municipio de Barakaldo.

Las patrullas policiales localizaron a varias personas, un varón desorientado y tendido en el suelo, con signos visibles de haber sido agredido, además de testigos y los dos presuntos autores de los hechos, que intentaban marcharse del lugar, pero fueron identificados.

Las pesquisas realizadas apuntan a que los dos jóvenes habían intentado robar el móvil a un hombre, que se defendió y comenzó a ser agredido por los dos implicados, que golpearon a la víctima hasta hacerle caer al suelo, donde continuaron la agresión con patadas en la cabeza.

Una ambulancia se desplazó al lugar y trasladó al herido, de 33 años, al Hospital de San Eloy para ser atendido de sus lesiones. Los agentes, por su parte, procedieron a la detención de los dos presuntos agresores por un presunto delito de robo con violencia. Los arrestados permanecen en dependencias policiales a la espera de ser puestos a disposición judicial.