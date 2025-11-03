Dos detenidos e incautado más de un kilo de droga en un asentamiento junto al antiguo instituto de FP de Martutene

SAN SEBASTIÁN 3 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Municipal de San Sebastián ha detenido a dos personas y se ha incautado de más de un kilo de droga en un asentamiento situado junto al antiguo Instituto de Formación Profesional de Martutene, ubicado en el camino de Barkaiztegi.

Según obra en el atestado policial, durante la madrugada de este lunes un particular ha alertado a la Guardia Municipal donostiarra de que un teléfono móvil que le habían robado daba señal en las inmediaciones del citado lugar.

Siguiendo las indicaciones que el ciudadano les iba dando, a través de la señal de geoposicionamiento del teléfono sustraído, los agentes llegaron hasta una zona boscosa situada en un lateral del instituto.

En ese lugar localizaron a varias personas asentadas y, mientras realizaban las correspondientes comprobaciones, pudieron ver cómo dos varones salían corriendo de entre la maleza con clara intención de escaparse de la presencia de los agentes.

Tras iniciarse una breve persecución, los agentes consiguieron darles alcance en el interior de una pequeña gruta cercana, y revisaron el contenido de una bolsa que portaba uno de ellos, hallando en su interior varios trozos de hachís con un peso total superior a un kilogramo, varios envoltorios con cocaína, y diversos útiles para el pesaje y envoltorio de estas sustancias.

Además, entre sus pertenencias se encontraron más de 700 euros en metálico, así como un teléfono móvil que posteriormente se pudo comprobar que estaba sustraído. Ambas personas se encuentran detenidas en la Comisaría de la Guardia Municipal y serán puestas a disposición judicial en las próximas horas.