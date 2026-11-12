Dos detenidos por robar en una empresa de trasteros de Barakaldo (Bizkaia)

BILBAO 12 Nov. (EUROPA PRESS) -

Dos hombres, de 26 y 30 años, fueron detenidos este pasado miércoles tras ser sorprendidos robando en las instalaciones de una empresa de alquiler de trasteros para almacenaje ubicada en Barakaldo (Bizkaia). Uno de los arrestados portaba una pieza metálica, presuntamente utilizada para forzar las cerraduras de las puertas de los habitáculos, según ha informado el Departamento de Seguridad.

Hacia las nueve de la mañana de este pasado miércoles, desde una empresa dedicada al alquiler de trasteros para particulares se alertó a la Ertzaintza de un posible robo en sus dependencias situadas en el barrio de Retuerto en Barakaldo.

Según la información aportada, habían observado a dos individuos forzando las puertas de varios de estos inmuebles. Además, los autores habrían girado las cámaras de seguridad y vigilancia de las instalaciones para tratar de ocultar su presencia.

Al lugar se desplazaron varias patrullas de la comisaría de Sestao, que interceptaron a dos hombres en el exterior tras salir precipitadamente por una puerta trasera. Uno de ellos, de 30 años, portaba dos cadenas plateadas y, en un bolsillo del pantalón, le fue hallada una pieza metálica, tipo filo de cuchilla parcialmente doblada, herramienta usada, al parecer, para forzar los accesos a los trasteros.

El otro identificado, de 26 años, llevaba una mochila en cuyo interior había un secador de pelo, unas tijeras de manicura y varias cajas de proteína en polvo.

Los agentes, una vez confirmado que ambos se correspondían con los autores del robo, en base a las imágenes grabadas por las cámaras de la empresa, y que habrían abierto cinco de los trasteros allí ubicados, tras la información aportada por la persona comunicante de los hechos, procedieron a su detención por un delito de robo con fuerza.

La Ertzaintza investiga la procedencia de los enseres localizados a los implicados y los dos arrestados fueron presentados en la misma jornada de ayer ante la autoridad judicial, después de quedar concluidas las diligencias policiales.