Dos detenidos por sendos intentos de robo a viandantes empleando gas pimienta en Vitoria-Gasteiz

Archivo - Vehículo de la Ertzaintza - DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD - Archivo

VITORIA 30 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Ertzaintza ha detenido a dos personas en Vitoria-Gasteiz por sendos delitos de robos con violencia en grado de tentativa. Uno de los incidentes tuvo lugar el 14 de febrero y el segundo a primera hora de la noche de este pasado miércoles. En ambos casos, los autores rociaron con gas pimienta a las víctimas.

Según ha informado el Departamento de Seguridad, hacia la medianoche del pasado 14 de febrero, a un hombre de 53 años, que transitaba por el Parque de los Astrónomos de la capital alavesa, se le acercó un desconocido por la espalda que le intentó arrebatar el móvil que llevaba en la mano, a la vez que trató de rociarle la cara con un spray de gas pimienta.

Se produjo un forcejeo entre las dos personas en el que la víctima recibió numerosos golpes en la cara, algunos con el bote de spray. A continuación, el agresor inició la huida seguido por el dueño del teléfono que gritaba pidiendo auxilio. Ante esta situación, el ladrón tiró el teléfono sustraído al suelo para evitar que continuara siguiéndole.

Poco después, llegaron patrullas de la Ertzaintza al lugar y solicitaron presencia sanitaria para atender a la víctima que, finalmente, fue evacuada al Hospital de Txagorritxu.

Desde la comisaría de Vitoria-Gasteiz se inició una investigación y, gracias a las evidencias recogidas, se ha logrado identificar al autor de este intento de robo con violencia, un varón de 31 años, que fue detenido este pasado miércoles por la tarde. El arrestado, con numerosos antecedentes por delitos contra el patrimonio, ha sido puesto este jueves a disposición judicial.

Por otro lado, pasadas las diez de la noche de este pasado miércoles, varias dotaciones de la Ertzaintza acudieron a la calle Chile porque se había recibido un aviso de que había unas personas agrediéndose. Allí encontraron a un joven reteniendo en el suelo a otro.

Según les explicó, este último había intentado sustraerles a él, de 26 años, y a su pareja, de 40 años, el teléfono móvil y el patinete eléctrico, llegando a rociarles con un bote de spray pimienta.

Los agentes procedieron al arresto del sospechoso, de 23 años, por un presunto delito de robo con violencia en grado de tentativa. El detenido, con antecedentes policiales por delitos contra el patrimonio, será puesto a disposición judicial cuando se finalicen las diligencias policiales.