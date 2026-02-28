La Encartada Fabrika-Museoa acoge la visita dramatizada 'La fábrica en 1918'

La Encartada Fabrika-Museoa - DIPUTACIÓN DE BIZKAIA

BILBAO 28 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Encartada Fabrika-Museoa, gestionada por la Diputación Foral de Bizkaia, celebrará este próximo domingo, 1 de marzo, la visita dramatizada 'La fábrica en 1918', una experiencia que permite al público "sumergirse en un momento clave de la historia industrial vasca".

Según han explicado desde la Diputación, los participantes en la visita, guiados por un elenco de voluntarios, "viajarán al invierno de 1918, época de esplendor para las fábricas textiles y de auge para la minería y la siderometalurgia". En ese contexto, La Encartada acababa de inaugurar su nueva sección de mantas y paños, ampliando sus instalaciones y su plantilla, y la mayor parte de quienes trabajaban en ella eran mujeres.

La representación pondrá el foco precisamente en esas "mujeres sin identidad jurídica propia, sin derecho al voto, sin acceso directo a la propiedad y sometidas a la tutela masculina desde su nacimiento". "Trabajadoras que, aun siendo asalariadas, debían entregar su jornal en casa y cobraban siempre menos que un hombre por el mismo trabajo", han rememorado.

A través de los personajes de esta recreación histórica, la visita pretende ser un homenaje a "la labor callada y anónima de tantas mujeres, de todas las épocas y condiciones, cuyos derechos fueron y siguen siendo vulnerados".

El evento contará con dos sesiones, a las 12.00 y 13.30 horas, con plazas limitadas. Por ello, para asistir es imprescindible realizar reserva previa a través del teléfono 946 800 778 o escribiendo a laencartada@bizkaia.eus.