El encuentro coral infantil BBKantuz Txiki reunirá un centenar de voces en Bilbao

Cartel de BBKantuz Txiki 2026 - SOCIEDAD CORAL DE BILBAO

BILBAO 10 Jun. (EUROPA PRESS) -

BBKantuz Txiki 2026, un encuentro coral infantil organizado por la Sociedad Coral de Bilbao y BBK Fundazioa, reunirá este sábado, 13 de junio, en la explanada de las Torres Isozaki de la capital vizcaína a un centenar de jóvenes cantantes procedentes de distintas agrupaciones.

Según han destacado sus organizadores, el certamen, que se desarrollará a partir de las doce del mediodía con entrada libre, es "una celebración abierta al público que une música, comunidad e infancia" y se consolida por tercer año consecutivo como "una cita clave en la promoción de la música coral infantil en Bizkaia".

En este sentido, el encuentro pretende ofrecer a las nuevas generaciones "una plataforma para compartir su talento, convivir y desarrollarse artísticamente en un entorno participativo y enriquecedor".

En esta edición participarán los diferentes coros infantiles de la Sociedad Coral de Bilbao (Coro Infantil, Coros Formativos y coros del proyecto Eskolan Kantari) junto al Coro Infantil de Bilbao Musika, bajo la dirección de Maite Olmos, y Llura Abesbatza, dirigido por Mariasun Yangüas. Estas agrupaciones interpretarán un repertorio compuesto por música popular.

Por su parte, los coros infantiles de la Sociedad Coral de Bilbao serán dirigidos por José Luis Ormazabal y tendrán a Alberto Sáez Puente al piano, mientras que los coros del proyecto socioeducativo Eskolan Kantari serán dirigidos por Emma López.

Como "broche final", todas las agrupaciones participantes se unirán en una actuación conjunta para, en palabras de sus organizadores, "poner en valor la fuerza colectiva del canto coral".