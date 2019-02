ErNE y Esan reanudarán sus movilizaciones "diarias en la calle" ante "las graves deficiencias" en la Ertzaintza

Publicado 26/02/2019 14:15:50 CET

Denunciarán "la grave situación del orden público en Euskadi y los graves problemas laborales de los trabajadores" de la Policía vasca

BILBAO, 26 Feb. (EUROPA PRESS) -

ErNE y Esan han anunciado que reanudarán sus movilizaciones "diarias en la calle" ante "las graves deficiencias" que existen en la Ertzaintza, para denunciar "la grave situación del orden público en Euskadi y los graves problemas laborales de los trabajadores" de la Policía vasca.

En un comunicado, ambos sindicatos han asegurado que seguirán denunciando "la grave situación en la que se encuentra la Ertzaintza,

ante el caos existente" en el Cuerpo policial, "que cada día se va agrandando más y más".

En este sentido, han criticado la falta de plantilla --en la que hay 7.300 en vez de 8.000-- y "la desafortunada e ineficaz" gestión que de ella hace Departamento de Seguridad. Según han asegurado, ello "está generando unas graves disfunciones en las labores policiales" que se realizan diariamente y "repercute negativamente en la eficacia de la labor policial".

De esta forma, han apuntado que los servicios de Investigación de Guardia "están destrozados, motivado por el plan de investigación que puso en marcha el director de la Ertzaintza, que ha sido un auténtico fracaso". "El Departamento de Seguridad no se quiere desdecir aunque todo el mundo sabe que es un desastre total", han añadido.

ErNE y Esan han señalado que las patrullas de Seguridad Ciudadana "también están en mínimos históricos". "No podemos dar un servicio a los ciudadanos vascos acorde a las necesidades reales. Nos estamos convirtiendo en una Policía alejada del pueblo", han lamentado.

A su juicio, "esta grave situación de falta de plantilla se produce absolutamente en todos los destinos y centros policiales, lo que está ocasionado continuos llamamientos en días de libre, provocando un hartazgo en la mayoría de la plantilla".

"La falta de formación, de medidas de seguridad, de unas condiciones laborales dignas que se vean reflejadas en un nuevo acuerdo regulador (convenio) -implantación de la Carrera Profesional firmada en 2011 o recuperación de derechos- está llevando a todos los ertzainas a mantener unas cotas de desilusión y apatía que no se habían alcanzado nunca", han manifestado.

FRACASO EN EL MODELO POLICIAL

Estas centrales sindicales han recordado que, tras años de movilizaciones continuas para "recuperar derechos", han mantenido "aparcadas sus movilizaciones un espacio de tiempo suficiente, en aras de que el Departamento de Seguridad diese algunos pasos que corrigieran el rumbo".

No obstante, han apuntado que, "transcurrido este tiempo", sus conclusiones "no pueden ser mas nefastas". "El fracaso absoluto del modelo policial que este Departamento de Seguridad quiere imponer en toda la Policía Vasca y, por ende también en la Ertzaintza, es patente y parece ser que no hay intención de cambiarlo", ha denunciado.

Para ErNE y Esan, sería "una gran irresponsabilidad extremadamente grave no intentar revertir esta situación que afecta, tanto a la ciudadanía vasca como a los propios trabajadores de la Ertzaintza". "Por este motivo, hemos decidido terminar este plazo que nos concedimos, en espera de que existiera una buena voluntad por parte de este Gobierno para intentar solucionar y mejorar los graves problemas existentes", han añadido.

REANUDAR MOVILIZACIONES

En su opinión, "al no existir la más mínima intención de negociar y de mejorar estas graves deficiencias", ambos sindicatos han decidido reanudar "las movilizaciones con presencia diaria en las calles, denunciando la grave situación del orden público en Euskadi, así como los graves problemas laborales de los trabajadores de la Ertzaintza".

"No podemos permitir que el caos total y absoluto existente en toda la Ertzaintza se mantenga como una situación inamovible y que se mantenga perenne en la idiosincracia de la Policía Vasca, tanto en la Ertzaintza como en las Policías Locales", han apuntado.

ErNE y Esan consideran que su obligación como representantes de la mayoría de los trabajadores (más del 70% de la plantilla) "es intentar buscar soluciones, tanto en el ámbito de la negociación como en el de la presión en las calles y centros de trabajo, para convertir la Ertzaintza, de nuevo, en la institución que ha sido y debe de ser la mejor valorada por parte de la mayoría de los ciudadanos vascos".