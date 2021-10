Erkoreka destaca que ya se "impulsa" la puesta en marcha de los procedimientos para devolver las multas del primer estado de alarma



El vicelehendakari primero y consejero de Seguridad, Josu Erkoreka, ha anunciado que la Ertzaintza adecuará "la intensidad de la vigilancia" a la actual situación de mayor normalidad tras la entrada en vigor, este jueves, del decreto del Gobierno Vasco por el que se relajarán las restricciones para frenar la pandemia de la covid-19. No obstante, los agentes, junto con los policías municipales, seguirán con su labor de garantizar el orden público y el cumplimiento de las normas, pero no habrá dispositivos especiales.

Erkoreka ha realizado estas declaraciones en el puerto de la localidad vizcaína de Bermeo, donde ha participado en el viaje inaugural de la "Itsas-Lagun", la nueva embarcación polivalente de la Ertzaintza para tareas policiales de vigilancia y rescate.

El vicelehendakari ha recordado que el objetivo básico de la nueva normativa que entra en vigor este jueves, "que pretende disciplinar la nueva normalidad", es el de relajar las restricciones que han regido la vida pública en los últimos meses "con mayor o menor intensidad, según los momentos y según también la evolución de la pandemia, que ha tenido picos más y menos elevados".

De esta manera, ha explicado que se reduzcan limitaciones de movilidad y de utilización de los espacios públicos. En este contexto, ha asegurado que no está previsto un dispositivo policial especial, sino "todo lo contrario". "Se va a restablecer, de alguna manera, también en la función policial, es la normalidad", ha aseverado.

En todo caso, ha especificado que, en coordinación de las policías municipales, la Ertzaintza "seguirá cumpliendo sus funciones en la garantía del orden público y también para asegurar el cumplimiento efectivo de las normas en vigor".

"Pero estas normas, en lo que respecta concretamente a la protección de la salud pública, son normas mucho más relajadas, mucho menos restrictivas y, por tanto, la intensidad de la vigilancia tiene necesariamente que ser también adecuada a la mayor relajación de las normas en vigor", ha dicho.

EXPEDIENTES SANCIONADORES

Josu Erkoreka también se ha referido a la decisión del Gobierno Vasco de devolver el importe de las multas abonadas por los ciudadanos sancionados por vulnerar las restricciones a la movilidad establecidas el año pasado en el primer estado de alarma por la pandemia de covid-19.

El consejero ha apuntado que no hay una fecha fijada para las devoluciones porque hay multas que ya se han abonado; hay otras en los que el procedimiento se ha realizado pero no se ha hecho el pago, al estar en fase de recurso; en otros casos el recurso ya está formalizado en vía administrativa, existen sanciones en vía ejecutiva, etc.

Tras recordar que "el abanico de situaciones" de los expedientes sancionadores es "muy heterogéneo", ha considerado "imposible establecer un solo cauce, una sola pauta y un solo plazo para todos ellos porque cada uno tiene su propia regulación y sus propios mecanismos".

Erkoreka ha querido resaltar que "lo importante" es que la decisión de devolver las multas y, para ello, se abordarán los procedimientos necesarios. En esta línea, ha dicho que algunas devoluciones se harán "de manera inmediata y otros tendrán que esperar el tiempo que dura la tramitación".

Lo fundamental, según el vicelehendakari, es que "la decisión está adoptada y el impulso para que se pongan en marcha todos y cada uno de estos procedimientos, cada uno con sus plazos y singularidades, están dados ya".