La Ertzaintza alerta sobre estafas por WhatsApp relacionadas con reservas en establecimientos hoteleros

Archivo - Una mujer realiza una transferencia bancaria con su teléfono móvil, - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

VITORIA 6 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Jefatura de Coordinación de Ciberseguridad de la Ertzaintza ha advertido sobre el incremento de casos de una estafa que consiste en solicitar transferencias monetarias a través de WhatsApp a personas que, previamente, han realizado una reserva real en establecimientos hoteleros.

Entre abril y septiembre de este año, la Ertzaintza ha registrado 98 denuncias por estafa en reservas en establecimientos hoteleros, la mayoría realizadas en una plataforma de reservas, aunque también constan varias realizadas con las webs de hoteles y agroturismos, según ha informado la Policía autonómica en un comunicado, en el que han indicado que según las denuncias interpuestas, el importe total estafado supera los 57.000 euros.

La estafa comienza con la recepción de un mensaje, generalmente por WhatsApp, en el que los ciberdelincuentes se hacen pasar por el establecimiento hotelero donde la víctima tiene una reserva. En él señalan que es necesario confirmar la estancia antes de llegar e incluyen un enlace para hacerlo.

El mensaje de la estafa contiene, además, información específica sobre la reserva, como el nombre del hotel, del huésped, las fechas de entrada y salida y el identificador numérico de la reserva.

Esta información es real y obtenida fraudulentamente a través de varias vías, como ataques a la plataforma de reservas o directamente a las webs de los hoteles y agroturismos. También comprando esa información publicada en portales donde se vende dicha información, denominados DLS (Data Leak Sites).

Al acceder al enlace, la víctima es redirigida a una web que suplanta la identidad del establecimiento y donde se le solicita que introduzca datos personales, como el nombre, el DNI o datos bancarios. Después, le solicitan que realicen el pago total del servicio que han contratado.

La Ertzaintza recomienda no acceder al enlace ni responder al mensaje recibido; comprobar la reserva directamente con el alojamiento a través de su web o teléfono oficiales; y utilizar, a ser posible, otro canal distinto al de recepción para ponerse en contacto con el hotel, como un teléfono o un email, pero nunca el teléfono o email que se encuentra junto al mensaje de estafa o que se suministre por el estafador.

También aconseja fijarse siempre en el perfil internacional, si corresponde o no con el país de la reserva; no facilitar datos personales o bancarios; y bloquear y reportar al remitente. En caso de haber facilitado datos financieros, se recomienda contactar con la entidad financiera correspondiente.

Asimismo, desde la Ertzaintza se insta a la ciudadanía a que, en caso de haber sido víctimas de esta modalidad de estafa, conserven todas las pruebas que puedan aportar y acudan a cualquier comisaría para interponer la correspondiente denuncia.