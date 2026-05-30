La Ertzaintza alerta sobre marcadores de plastilina o papel en el interior de las cerraduras de las viviendas en Bizkaia

Cerradura marcada con papel - EUROPA PRESS

BILBAO 30 May. (EUROPA PRESS) -

La Ertzaintza ha detectado en Bizkaia una modalidad de marcador utilizada por los delincuentes consistente en la colocación en las cerraduras de unos pequeños trozos de plastilina o fragmentos de un pañuelo de papel, tendencia que se ha visto en las últimas semanas.

La finalidad de los autores de robos en domicilios, al colocar estos marcadores, es determinar si las viviendas en las que se han colocado se encuentran vacías, por ausencia temporal de sus moradores, y así poder cometer posteriormente sustracciones en el interior, ha explicado el Departamento de Seguridad.

El pasado 22 de mayo, ha recordado, la Ertzaintza detuvo 'in fraganti' en Barakaldo a un hombre que fue sorprendido colocando marcadores de papel dentro de las cerraduras de varios domicilios de un edificio, para controlar la presencia o no de personas en esas casas. El arrestado tenía antecedentes por delitos contra el patrimonio.

Días después, el 27 de mayo, también en otro inmueble de Barakaldo, se detectó plastilina de color verde en el interior de la cerradura de un domicilio, supuestamente con el mismo propósito. La utilización de plastilina a modo de marcador ha sido detectada en varias ocasiones en distintas localidades vizcaínas durante los últimos años.

RECOMENDACIONES

Como medida de prevención, la Ertzaintza recomienda examinar u observar las cerraduras de la puerta de acceso a los domicilios antes de la introducción de la llave. En caso de localizar algún elemento dentro de la cerradura, hay que ponerlo en conocimiento de la Ertzaintza o de la Policía Local del municipio de residencia.

Este tipo de marcadores de plastilina o papel se suelen colocar en modelos de cerraduras que poseen cierta antigüedad.

Además, la Ertzaintza recomienda dar el aviso en caso de detectar en nuestra comunidad o vivienda la presencia de personas ajenas a la misma, que merodean por el inmueble, incluso en trasteros o garajes. En verano, además, las ausencias temporales en las viviendas suelen ser aprovechadas por los ladrones de pisos para cometer robos, mediante colocación de marcadores y posterior intento de acceso a los domicilios vacíos, ha advertido.