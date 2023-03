La Ertzaintza alerta de un repunte en estafas telefónicas a comercios y hostelería mediante el "timo del envío"

La estafa consiste en cobrar por la entrega inmediata de un supuesto pedido que en realidad no existe



BILBAO, 22 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Ertzaintza ha detectado en las últimas semanas un repunte en Euskadi de estafas telefónicas efectuadas generalmente a pequeños negocios relacionados con la hostelería, alimentación, ventas de textil o complementos. La estafa consiste en cobrar por la entrega inmediata de un supuesto pedido que en realidad no existe, según ha informado el Departamento vasco de Seguridad.

La estafa telefónica en comercios, denominada "timo del envío", se inicia con una llamada al negocio o comercio por parte del estafador, quien se presenta como el responsable de una empresa de envíos o distribución.

El interlocutor informa de un supuesto pedido que ha realizado su empresa y que está a punto de entregarse, indicando que falta un último pago que la persona responsable del establecimiento no ha efectuado.

El estafador establece un clima de confianza con la víctima, un empleado, apremiándole a realizar el pago de forma inmediata bajo la advertencia de incurrir en penalizaciones. Además, para completar el engaño, el comunicante reitera que ya ha mantenido una conversación previa en la que el responsable del negocio le autoriza a efectuar el pago, el cual debe de realizar con urgencia.

Otra modalidad de estafa consiste en solicitar un pago para renovar la licencia del comercio. El estafador intenta que la víctima ingrese inmediatamente la máxima cuantía de dinero en un banco cercano y, si esto no es posible, le instan a que acuda a un estanco o similar a comprar tarjetas prepago, de las que luego les solicitarán todos los datos para poder hacer uso de las mismas.

En caso de recibir una llamada de estas características en las que le soliciten un ingreso de dinero no previsto, la recomendación es cortar la comunicación y comprobar con los responsables del negocio la veracidad de lo solicitado y prestar atención si los números de llamada son extranjeros o las cuentas donde se pide hacer el ingreso también lo son.

La Ertzaintza aconseja desconfiar si la persona que llama tiene prisa por realizar los pagos, no facilitar información personal o financiera en respuesta a una comunicación telefónica recibida sobre un pedido que se haya solicitado o no, comprobar siempre los datos con el responsable antes de abonar cualquier cargo y sospechar de las solicitudes de pago que no sean las habituales.

En cualquier caso, se insta a los ciudadanos que hayan podido ser víctimas de este u otro tipo de estafas que lo comuniquen y denuncien en la comisaría correspondiente o a través del procedimiento de denuncia online. La Ertzaintza recomienda aportar la mayor información posible sobre lo ocurrido para facilitar la investigación policial.