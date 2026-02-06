La Ertzaintza investiga el hallazgo en Lezama (Bizkaia) del cadáver de un vecino de Barakaldo desaparecido

BILBAO, 6 (EUROPA PRESS)

La Ertzaintza ha puesto en marcha una investigación en relación a la localización esta mañana del cuerpo sin vida de un hombre, un vecino de Barakaldo desaparecido desde el pasado miércoles, en la zona del Alto del Vivero, en el término municipal de Lezama (Bizkaia).

Según ha informado el Departamento de Seguridad, el hallazgo del cadáver ha tenido lugar a media mañana de este viernes y como resultado de las primeras indagaciones realizadas por las dotaciones policiales desplazadas el lugar, se ha podido determinar que se trataría de un vecino de Barakaldo de 60 años de edad, que constaba como desaparecido desde el miércoles.

Una vez que la comisión judicial ha procedido al levantamiento del cadáver, el cuerpo ha sido trasladado al Instituto Vasco de Medicina Legal para su análisis forense y la Ertzaintza ha puesto en marcha la correspondiente investigación con el fin de determinar las circunstancias en que se ha producido el fallecimiento.