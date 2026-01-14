Ertzaintza registra el Ayuntamiento de Getxo por la investigación del derribo del palacete protegido

BILBAO 14 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Ertzaintza está registrando, por orden judicial, dependencias del Ayuntamiento de Getxo (Bizkaia) en el marco de la investigación abierta por el derribo del palacete protegido 'Irurak Bat'.

El procedimiento está bajo secreto de sumario y la sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Getxo, plaza 2 ha ordenado este registro en dependencias municipales, según han confirmado fuentes del TSJPV a Europa Press.

Este edificio protegido, de 1845, fue derribado en verano de 2024, una actuación que ha derivado en una investigación en el marco de la cual este miércoles se está llevando a cabo un registro en las dependencias municipales.

Fuentes municipales han señalado que el registro ha comenzado sobre las doce del mediodía y a la una y veinte de la tarde todavía continuaban agentes policiales en el Consistorio, de donde se han sacado algunas cajas.