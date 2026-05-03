La Ertzaintza realizará en mayo dos campañas de vigilancia centradas en vehículos pesados en la red viaria vasca

Archivo - Control de la Ertzaintza - IREKIA-ADRIAN RUIZ HIERRO - Archivo

BILBAO 3 May. (EUROPA PRESS) -

La Ertzaintza llevará a cabo a lo largo del mes de mayo dos campañas de vigilancia de vehículos pesados en la red viaria vasca, la primera de ellas de control de mercancías peligrosas y la segunda de verificación del peso de todo tipo de camiones.

Del 4 al 10 de mayo se controlarán los vehículos pesados que transportan mercancías peligrosas, mientras que del 19 al 21 de mayo se vigilará el peso, ha detallado el Departamento de Seguridad en un comunicado.

Ambas forman parte del calendario de 33 campañas de Vigilancia y Control de Tráfico y Transporte programadas para este año. La primera de las campañas se basa en el acuerdo internacional que regula la actividad del transporte de mercancías peligrosas (ADR). Entre otras cuestiones, se revisará la documentación a bordo, el uso de placas y señalización naranja, los medios de extinción de incendios, equipamiento diverso y equipos de protección personal.

Se comprobará también si se exceden los tiempos de conducción permitidos, si se realizan los descansos estipulados, si funciona el tacógrafo o si ha sido manipulado para falsear los registros y eludir los controles policiales.

Por otro lado, del 19 al 21 de mayo se reforzará la vigilancia del peso en camiones de transporte de mercancías en general. Se comprobará si llevan más carga de la permitida y si ésta va bien sujeta.

Seguridad ha recordado que un siniestro con camiones implicados puede tener consecuencias graves, más aún si transportan mercancías peligrosas. De ahí la importancia de llevar a cabo estos controles preventivos, con el objetivo de evitar conductas de riesgo en la red viaria vasca.