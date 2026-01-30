La Ertzaintza realizó 198 detenciones a menores en 2025, un 2,14% del total

BILBAO 30 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Ertzaintza realizó en 2025 un total de 198 detenciones a personas menores, prácticamente la misma cantidad que en 2024 (3 más), que suponen el 2,14% del total de las detenciones.

Según ha informado el Departamento de Seguridad, en Bizkaia se realizaron 83 detenciones a menores de las cuales 43 fueron en Bilbao; en Gipuzkoa fueron 75 en total, 33 de ellas San Sebastián; y en Álava ascendieron a 40, todas ellas en Vitoria-Gasteiz.

En cuanto al origen de las personas detenidas, la mayoría son de nacionalidad española, lo que supone un total de 107 detenciones. En 91 casos las personas detenidas han sido de origen extranjero.

Entre los motivos de detención de las personas menores se encuentran principalmente los delitos contra el patrimonio y el orden socioeconómico, entre los que los robos con violencia e intimidación son los más numerosos. El segundo delito más frecuente entre los menores detenidos en 2025 fueron los malos tratos en el ámbito familiar.