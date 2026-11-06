La Ertzaintza seguirá publicando el origen geográfico de los detenidos y sus antecedentes penales para "dar contexto"

Archivo - El consejero de Seguridad del Gobierno Vasco, Bingen Zupiria, en pleno - GOBIERNO VASCO - Archivo

VITORIA, 6 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Ertzaintza seguirá publicando el origen geográfico de los detenidos y sus antecedentes penales, sobre todo cuando se trate de homicidios, armas blancas y delitos sexuales, así como el origen de las víctimas, para "no ocultar información y darla siempre en contexto". Asimismo, el Departamento de Seguridad se compromete a "evaluar constantemente estos criterios y el impacto que pueden tener en la comunicación pública".

Así lo ha trasladado, este viernes en pleno, el consejero de Seguridad, Bingen Zupiria, ante el requerimiento de EH Bildu para que la Ertzaintza deje de publicar el origen geográfico de los arrestados, ya que "genera estigmatizaciones".

Zupiria ha señalado que, en estos momentos, el departamento "no ve motivo para cambiar el criterio que tomó en su día", aunque ha asegurado que realiza "un análisis continuo" del criterio adoptado, para hacer "las adaptaciones que sean necesarias en cada momento".

El consejero ha trasladado que así se lo ha hecho saber al Ararteko, quien emitió una recomendación para evitar la información de la procedencia de los detenidos en las notas de prensa de la Ertzaintza.

"Respeto al Ararteko y nuestro departamento le ha hecho saber que estamos dispuestos a respetar el espíritu de su decisión y a tratar con el mayor rigor posible el origen de las personas, para intentar evitar estigmatización y poner en contexto cualquier información", ha manifestado.

Zupiria ha puesto como ejemplos el asesinato de una persona, "turca y con antecedentes penales por tráfico de drogas", en un hospital de Tarragona, ya que "es una información que ayuda a entender el problema de tráfico de drogas en Cataluña", así como que, de las 17 personas detenidas la semana pasada en Bilbao, 14 eran de nacionalidad española, al ser "una información importante que ayuda a contextualizar lo ocurrido".

"GENERA ESTIGMATIZACIONES"

Por contra, la parlamentaria de EH Bildu Eraitz Saez de Egilaz ha solicitado que se deje de dar la nacionalidad de los detenidos, ya que "genera estigmatizaciones" y, "como dato sensible, puede ser contrario a la protección de datos y cuestiona la presunción de inocencia".

Saez de Egilaz ha cuestionado "por qué no se dan otros datos" o "se da cuenta de la realidad socioeconómica" de los arrestados. "Dar la procedencia de las personas detenidas es una acción política. Cambiar un criterio implantado desde hace más de veinte años ya es en sí mismo una consecución de algunos, muestra una deriva y marca claramente una línea política y eso produce consecuencias en los delitos de odio relacionados con el racismo y la xenofobia", ha recriminado.

Así, ha argumentado que es una medida "en contra del criterio de la mayoría del Parlamento Vasco", así como de organizaciones como SOS Racismo, Jueces para la Democracia, el presidente del Tribunal Superior de Justicia y el Ararteko, quienes han evidenciado que dar la procedencia de las personas detenidas "entraña más riesgos" y "puede dar lugar a interpretaciones inadecuadas entre el origen y la delincuencia".

"La semana pasada, la mayoría absoluta de este Parlamento mostró su oposición a este criterio y el PNV también se abstuvo en esa propuesta. Quizá puedan tener dudas, así que les invito a reflexionar, porque cambiar puede significar acertar", ha pedido.