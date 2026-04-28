La Escuela de Emancipación de Barakaldo comienza nuevo trimestre con cursos de cocina básica, alquiler o carpintería

BILBAO, 28 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Barakaldo pone en marcha la programación del tercer trimestre de la Escuela de Emancipación con una nueva oferta de cursos y charlas dirigidas a jóvenes de entre 16 y 35 años que incluye los talleres escogidos por los usuarios en los que se trabajarán temas como la Declaración de la Renta, carpintería básica, cocina, alquiler y compra de vivienda o bordado básico.

El objetivo de esta iniciativa es ofrecer herramientas prácticas que faciliten la autonomía juvenil en la toma de decisiones relacionadas con su futuro formativo, laboral y vital.

Gazte Bulegoa de Barakaldo, servicio municipal de información y apoyo a la juventud integrado en la Red Vasca para la Emancipación Juvenil, desarrolla este programa a través de la oficina de emancipación GAZ-Barakaldo. Esta iniciativa se enmarca en el convenio de colaboración con el Gobierno Vasco para el impulso de políticas de emancipación juvenil en el municipio.

La Escuela de Emancipación GAZBarakaldo, creada en 2022, se ha consolidado como un recurso estable que, trimestre a trimestre, acompaña a las personas jóvenes en ámbitos clave como el empleo, la formación, la vivienda y la gestión de la vida independiente.

"La Escuela de Emancipación tiene una muy buena acogida entre los usuarios de Gaz Barakaldo", ha indicado Jonathan Martín, concejal de Juventud de Barakaldo, para recordar que el pasado año fueron cerca de 300 las personas que participaron en los cursos y talleres de la escuela, de las que 195 eran mujeres y 78 hombres.

Además, ha destacado que "son ellos y ellas mismas quienes eligen qué charlas y talleres quieren realizar con lo cual el interés por las mismas está garantizado".

PROGRAMACIÓN DEL TERCER TRIMESTRE

La programación de este trimestre, seleccionada por los usuarios de GazBarakaldo, contiene charlas y talleres sobre economía, higiene alimentaria, cocina básica, carpintería en el hogar o cómo hacer la Declaración de la Renta.

Todas las actividades son gratuitas, aunque es necesario inscribirse previamente. Las inscripciones pueden realizarse presencialmente en Gazte Bulegoa, por WhatsApp en el teléfono 688 639 935 o por correo electrónico (gaztebulegoa@barakaldo.eus).

Martín ha animado a los jóvenes a apuntarse a estas charlas y talleres ya que "resultan muy útiles para el día a día". "Solo es necesario inscribirse para tener contabilizado el aforo y acudir el día de la charla o taller que más interese", ha concluido.