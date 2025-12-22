Eudel condena el asesinato de una mujer en Barakaldo y llama a reforzar sensibilización y prevención entre los jóvenes

BILBAO 22 Dic. (EUROPA PRESS) -

La asociación de municipios vascos Eudel ha mostrado su más enérgica repulsa y condena ante el asesinato de una mujer en Barakaldo (Bizkaia), ha trasladado su solidaridad a la familia y personas cercanas a la víctima y ha llamado a reforzar la sensibilización y prevención entre los más jóvenes.

Un varón, de 27 años, fue detenido esta pasada noche por su presunta relación con la muerte violenta de una mujer de 54 años, que fue encontrada sin vida en el interior de su vivienda por sus familiares.

En un comunicado, Eudel-Berdinsarea ha recordado que "las muertes solo muestran una parte del problema de la violencia contra las mujeres, cuyo caldo de cultivo se genera en la desigualdad de mujeres y hombres".

"La violencia que en sus diferentes formas se ejerce contra las mujeres (psicológica, económica, física, sexual o vicaria), supone un serio atentado contra su dignidad e integridad física y moral. en consecuencia, una grave e intolerable violación de los derechos humanos", ha advertido.

Según ha añadido, "esta tragedia nos enfrenta a la responsabilidad que tenemos las instituciones y el conjunto de la sociedad vasca en hacer efectiva la Igualdad en nuestros municipios". En este sentido, ha señalado la necesidad de "seguir reforzando nuestras acciones de sensibilización y prevención con quienes representan el futuro, nuestras ciudadanas y ciudadanos más jóvenes".

Por último, Eudel se suma a la concentración convocada por el Ayuntamiento de Barakaldo este martes, 23 de diciembre, a las 12.00 horas, en la Herriko plaza, así como a todas las muestras de repulsa que se organicen en los municipios vascos.