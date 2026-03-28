Expedientadas seis personas por posesión de drogas o armas en un registro en dos bares de Portugalete

Registro en un bar - DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD

BILBAO 28 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Ertzaintza, en colaboración con policías locales y la Policía Nacional, ha realizado registros en dos establecimientos hosteleros de Portugalete la madrugada de este sábado, en los que se ha identificado a 64 personas y se han abierto 6 expedientes por posesión de drogas o armas prohibidas, dentro del plan de acción contra el tráfico de sustancias estupefacientes en establecimientos públicos.

Según ha informado el Departamento de Seguridad en un comunicado, de los seis expedientes incoados, tres de ellos lo han sido por posesión de armas prohibidas (dos navajas y un spray de defensa), y otros tres por la posesión de sustancias presumiblemente estupefacientes.

Además, la Policía Local de Portugalete ha procedido al precinto de uno de estos locales hosteleros por motivos de insalubridad. Este plan de acción se viene desarrollando desde noviembre del año pasado debido a la detección de diversos bares abiertos al público en los que se menudeaba con este tipo de sustancias, careciendo algunos de ellos, además, de determinados requisitos de las licencias de actividad referentes a la seguridad, salubridad o accesibilidad, han explicado las mismas fuentes.

Hasta estos dispositivos efectuados, se habían realizado veinte entradas en doce bares de Portugalete, siete de Santurtzi y uno de Abanto - Zierbena, y se habían instruido seis atestados por tráfico de drogas, con el resultado de cinco detenidos y dos investigados. En diez de estos locales se habían ocupado diferentes sustancias estupefacientes y se habían abierto ocho expedientes por infracciones a la Ley de Protección de la Seguridad Ciudadana por tenencia ilícita de sustancias estupefacientes y otros siete por portar armas blancas.

La Policía Local de Portugalete ha precintado siete de estos bares por estado insalubre y ha abierto acta por insalubridad a un octavo, y la Policía Local de Santurtzi ha precintado un local por carecer de licencia, además de realizar un informe sanitario sobre el mismo.