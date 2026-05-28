La exposición del V Centenario del Fuero Nuevo llega a Bermeo (Bizkaia)

Exposición del V Centenario del Fuero Nuevo en Bermeo (Bizkaia) - JJGG BIZKAIA

BILBAO 28 May. (EUROPA PRESS) -

La exposición itinerante que conmemora el V Centenario del Fuero Nuevo de Bizkaia (1526-2026) continúa su recorrido por el territorio histórico. Tras permanecer en la plaza San Severino de Balmaseda, la muestra se traslada ahora a Bermeo, donde está ubicada ya en la plaza Lamera, cumpliendo con el calendario previsto por la Diputación Foral de Bizkaia y las Juntas Generales para difundir este pilar del autogobierno.

Según ha informado la Cámara foral, esta iniciativa busca acercar a la ciudadanía la relevancia de un texto aprobado hace 500 años que constituye la base de la identidad y la democracia vizcaína. A través de diez paneles temáticos con un diseño visual y accesible, los visitantes pueden realizar un viaje por los hitos del autogobierno: desde la leyenda de Jaun Zuria hasta la aprobación del texto en 1526 bajo el Árbol de Gernika.

La exposición destaca aspectos muy avanzados para su época, como la equiparación jurídica de la mujer, el "habeas corpus" y la regulación de herencias. También explica conceptos fundamentales como el "pase foral" y el sistema de fiscalidad que dio origen al Concierto Económico, mencionando incluso el interés que el padre de la Constitución de los EE.UU., John Adams, mostró por las instituciones de Bizkaia.

De forma paralela, el contenido de la muestra cuenta con una versión reducida para la red de Metro Bilbao. Tras su estancia en la estación de Zazpi Kalea durante mayo, esta versión se instalará durante todo el mes de junio en la estación de Gurutzeta/Cruces, facilitando que los usuarios del suburbano conozcan este legado histórico durante sus desplazamientos.

Asimismo, en la Biblioteca foral, en Bilbao, estará abierta hasta agosto la exposición conmemorativa del V Centenario del Fuero Nuevo de Bizkaia (1526-2026). Esta muestra tiene un carácter técnico y científico, y está diseñada para personas expertas e investigadoras, donde, entre otras piezas de gran valor histórico, se exhibe el libro original del Fuero Nuevo de Bizkaia (1526).