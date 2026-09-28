Fallece un hombre en Gipuzkoa por el disparo de un agente tras intentar agredir a una ertzaina con un arma

Vehículo de la Ertzaintza - EUROPA PRESS

SAN SEBASTIÁN 28 Sep. (EUROPA PRESS) -

Un hombre de 46 años ha fallecido este lunes por la tarde en Hondarribia (Gipuzkoa) como consecuencia de un disparo de una agente de la Policía Local tras haber intentado agredir con un arma blanca a una agente de la Ertzaintza. La Ertzaintza lleva a cabo una investigación atendiendo al protocolo.

Los hechos han tenido lugar la tarde del lunes, cuando según ha informado el Departamento de Seguridad un hombre ha amenazado con un arma blanca a personas que se encontraban en un local de hostelería de Hondarribia. Hasta el lugar se han desplazado varias dotaciones policiales tanto de la Policía Local como de la Ertzaintza.

Los agentes intervinientes han intentado que el hombre depusiera su actitud sin éxito. En un momento dado ha intentado herir con el arma blanca en varias ocasiones a una de las agentes.

En ese momento, un agente de la Policía Local ha hecho uso de su arma reglamentaria para repeler dicha agresión contra la agente. En cuanto se ha producido el hecho los agentes han procedido a auxiliar al agresor hasta la llegada de los recursos sanitarios, estos, a su llegada, han continuado con las maniobras de reanimación, pero, finalmente, han confirmado su fallecimiento.

La víctima es un hombre de 46 años que contaba con 12 detenciones previas y 10 investigaciones anteriores. La Ertzaintza, atendiendo al protocolo de competencias y transparencia, se hace cargo de la investigación.