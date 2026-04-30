Fallece un trabajador en un accidente laboral en Zamudio (Bizkaia)

BILBAO 30 Abr. (EUROPA PRESS) -

Un trabajador ha fallecido este jueves a la mañana en un accidente laboral ocurrido en una empresa de la localidad vizcaína de Zamudio, según ha informado la Ertzaintza a Europa Press.

El Departamento de seguridad ha precisado que, pasadas las nueve de la mañana, se ha recibido un aviso de que se había producido un accidente laboral en una empresa del polígono Ugaldeguren.

Al lugar se han desplazado los servicios sanitarios pero el trabajador ha fallecido finalmente en el lugar por las lesiones sufridas en el siniestro laboral.