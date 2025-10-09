La feria de biotecnología Biospain celebrará su próxima edición en el BEC

BILBAO 9 Oct. (EUROPA PRESS) -

La feria biotecnológica Biospain celebrará su próxima edición en el Bilbao Exihibition Center (BEC) de Barakaldo entre los días 29 de septiembre y 1 de octubre de 2026. La viceconsejera de Tecnología, Innovación y Transformación Digital del Gobierno Vasco, Jaione Ganzaráin, y la directora de Competitividad Territorial y Promoción Exterior la Diputación Foral de Bizkaia, Cristina Múgica, han recogido el testigo para organizar Biospain 2026 en la última jornada de la edición de 2025, que ha tenido lugar en Barcelona.

Según han informado desde estas dos instituciones, en este acto, la viceconsejera ha asegurado que "es un honor celebrar esta feria el año que viene en Euskadi, y no es casualidad, porque desde 2002 la Comunidad Autónoma Vasca ha hecho una apuesta permanente por las biociencias y la biotecnología, especialmente aplicada a la salud".

Ganzaráin ha destacado que el compromiso de Euskadi con el desarrollo socioeconómico vinculado a las biociencias y la biotecnología está "plenamente alineado con el enfoque europeo de la reindustrialización, el reconocimiento de la importancia geoestratégica del sector sanitario y la necesidad de reducir la dependencia exterior en toda la cadena de valor biosanitaria".

Por su parte, Cristina Múgica ha subrayado que "acoger Biospain 2026 es una gran oportunidad para reforzar el posicionamiento internacional de Bizkaia y de Euskadi como territorio innovador y abierto al mundo".

Según ha explicado, desde la Diputación se trabaja para que empresas y centros tecnológicos del territorio "participen activamente en los grandes foros internacionales, generando alianzas, atrayendo inversión y proyectando nuestras capacidades en biotecnología, salud y economía del conocimiento".

En este sentido, ha valorado que Biospain será "un escaparate de primer nivel para mostrar el talento, la investigación y el compromiso empresarial que caracterizan a nuestro ecosistema".

En el acto también han participado la directora de Márketing, Comunicación e Inteligencia Competitiva de Biocat, Silvia Labé, el director general de Asebio, Ion Arocena, la directora del Basque Health Cluster, Idoia Muñoz, y la directora general adjunta de Spri, Cristina Oyón, así como las empresas vascas participantes en la feria.

STAND VASCO

El Gobierno Vasco, Spri y el Cluster de Salud de Euskadi-BHC-Euskadi han contado con un stand conjunto en Barcelona bajo la marca Euskadi-Basque Country Innovation Land. Junto a los bioinstitutos de investigación sanitaria vascos (Bioef, Bioaraba, BioBizkaia, BioGipuzkoa y Biosistemak), han estado representadas en el stand siete empresas del sector, BioComputing, Golden Gait Biotech, Hawk, Innoprot, Tad, Miramoon y Ubikare.

En su edición 2025, Biospain ha contado con "34 países, 2.400 participantes, 1.065 entidades, 250 expositores, 4.600 reuniones entre empresas, y 140 inversores de 76 entidades de inversión", han destacado la Diputación y el Gobierno Vasco.