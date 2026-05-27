La firma de hipotecas en Euskadi desciende en marzo un 12,3% con un total de 1.919 operaciones

Archivo - Nuevas viviendas en Bilbao - EUROPA PRESS - Archivo

BILBAO 27 May. (EUROPA PRESS) -

La firma de hipotecas sobre viviendas en Euskadi ha descendido un 12,3% en marzo respecto al mismo mes del año anterior frente a una subida del 9,03% a nivel estatal, empeorando su evolución interanual, hasta un total de 1.919 operaciones, mientras que, en relación a febrero, las hipotecas firmadas registran una caída del 8,7%, según los datos del INE.

En el conjunto del Estado, el número de hipotecas sobre viviendas inscritas en los registros de la propiedad fue de 46.661, un 9,0% más en tasa anual. El importe medio de las hipotecas sobre viviendas aumentó un 10,1% y se situó en 174.132 euros. El tipo de interés medio en las nuevas hipotecas sobre viviendas se situó en el 2,84%.

En País Vasco se prestaron 354,27 millones de euros para la constitución de 1.919 hipotecas sobre viviendas en marzo, un 0,7% menos del capital prestado que hace un año. Comparado con el mes anterior, el capital prestado para constituir hipotecas bajó un 5,3%.

Atendiendo al total de fincas, se constituyeron un total de 2.485 hipotecas en Euskadi, con un desembolso de capital de 498,61 millones de euros. De ellas, 19 fueron sobre fincas rústicas (4,3 millones) y 2.466 sobre urbanas (494,2 millones)

De las 2.466 hipotecas constituidas sobre fincas urbanas en marzo en País Vasco, 1.919 fueron las citadas sobre viviendas; 13 en solares, con un capital de 37,6 millones y 534 en otro tipo (102,2 millones).

Por territorios, en Bizkaia las hipotecas constituidas en marzo fueron 1.224, con un capital de 237,8 millones, en Gipuzkoa fueron 834 (157,5 millones) y en Álava 427 (103,1 millones).

El número de operaciones que cambiaron de entidad (subrogaciones al acreedor) fue de 51 y en 9 hipotecas cambió el titular del bien hipotecado (subrogaciones al deudor). De las 277 hipotecas con cambios en sus condiciones, 217 fueron por novación.

Por contra, se cancelaron 2.620 préstamos sobre fincas en País Vasco. De ellas 1.961 correspondieron a viviendas, 35 a fincas rústicas, 602 a urbanas y 22 sobre solares.

COMUNIDADES

Por comunidades autónomas, donde se comportó mejor el mercado de las hipotecas en comparación con el año anterior fue en Navarra (+60,41%), Aragón (+45,45%) y Madrid (+19,13%), mientras que las comunidades que marcaron un peor registro fueron Galicia seguida de Castilla y León y País Vasco con caídas del 20,71%, 16,64% y 12,33%, respectivamente.

En cuanto al importe prestado, aumentó en todas las comunidades con Navarra (+65,39%), Aragón (+56,28%) y Cantabria (+38,25%) marcando los mejores registros, salvo en País Vasco, en donde se redujo un 0,7%.