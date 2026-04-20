Garamendi dice que "no es momento de chulear a EEUU" y de que España no se alinee con Europa y vaya "aparte"

El presidente de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE), Antonio Garamendi - David de Haro - Europa Press

BILBAO, 20 Abr. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, ha afirmado que "no es momento de chulear a EEUU" y ve un problema que España no se alinee con sus socios europeos y haya "querido ir aparte".

En el transcurso de un encuentro organizado por el grupo vasco del Club de Roma en Bilbao, Garamendi ha señalado que el multilateralismo "ha desaparecido" con la Administración de Donald Trump y ha asegurado que el presidente de EEUU "mira hacia adentro" y se ha olvidado "el liderazgo desde la libertad".

Tras subrayar que uno de los "grandes perjudicados" es Europa, ha señalado que existen "dos bloques claros", un "bloque de la libertad y un bloque de la no libertad".

Antonio Garamendi ha indicado que es importante saber dónde se está y en qué posición se coloca uno. En este sentido, ha señalado que el hecho de que un líder de un país "no esté en el lado adecuado, que no esté haciendo las cosas que tiene que hacer bien, no significa que ese país sea tu enemigo".

"Es decir, que el señor Trump no esté en el sitio adecuado no significa que Estados Unidos no sea uno de nuestros grandes socios y aliados", ha manifestado.

En este punto, ha recordado que, en estos momentos, prácticamente el país donde España invierte más -más de 80.000 millones- es EEUU. Garamendi ha señalado que, al efecto de los aranceles, se ha unido ahora el de la guerra, que "es condenable" y se "están excediendo cosas" como ocurrió con el conflicto de Gaza.

Ante el actual escenario, ha señalado que España debe "alinearse" con Europa y sus socios europeos para ir "en la misma línea de actuación" y uno de los problemas que ve es que es que "ha querido ir aparte" porque, en muchos casos, "se están mezclando los temas particulares, de campañas electorales, en este caso nacionales, con lo que es el interés real, en este caso de economía, que debiera ir en una misma dirección a nivel europeo".

"NO ES MOMENTO DE CHULEAR A EEUU"

El responsable de la patronal española ha manifestado que, en la actualidad, el 20% del petróleo que viene a España es americano y prácticamente el 40% del gas. "Por tanto, no es un momento de chulear a Estados Unidos", ha indicado.

En relación a las consecuencias de la guerra, ha alertado no solo del efecto sobre los precios, sino sobre el suministro, y cree que es algo que se debería "tener presente".

Asimismo, Garamendi ha añadido que mientras en la UE se plantea tener previsto qué puede pasar en caso de que hubiera "carestía del sumistro", en España el Gobierno está planteando cerrar la central nuclear de Almaraz. El presidente de la CEOE ha agregado que también "a Israel se ha desechado" y este mismo lunes "el presidente del Gobierno va a ir a Europa a decir que hay que echarle".

Al respecto, ha señalado que no se puede obviar la dependencia que existe en Europa de tecnología americana o israelí. Además, ha destacado que EEUU es el principal inversor en España, con más de 120.000 millones de euros y más de 600.000 empleos directos en el país. A su juicio, son datos "relevantes" sobre lo que está "en juego" y ha insistido en "diferenciar muy bien que un presidente te caiga mal para que el país te pueda caer mal". "Hay que saber elegir cuáles son nuestros socios", ha manifestado.

EUROPA

Por otra parte, ha reflexionado sobre Europa y cree que tiene "un problema "muy serio" y ha citado los dificultades burocráticas que existen, la falta de un mercado único energético, financiero o digital. Junto a ello, considera clave la autonomía estratégica industrial de Europa.

Garamendi ha señalado que Mario Draghi con su informe ya "puso los deberes" y habló de inversión. Al respecto, ha querido remarcar que, para hacer inversión, las empresas privadas son fundamentales y, para ello, "tienen que ganar dinero".

"Uno de los problemas que nos estamos encontrando es cómo desde el mundo político parece que te tienen que decir si ganas mucho o ganas poco", ha manifestado Garamendi, que ha criticado que "metan un impuesto a la carta a las energéticas y a la banca" cuando, a su juicio, van a ser sectores claves para impulsar el desarrollo del Plan de Energía y Clima, que va a requerir de 300.000 millones.

Garamendi cree que, para que haya inversiones, hay que confiar en las empresas y es precisa seguridad jurídica, estabilidad regulatoria y claridad en la norma. "Si no se van a ir fuera", ha agregado.

También ha incidido que en España hay un problema de aptitud y de actitud. Según ha explicado Garamendi, que ha defendido que "venga gente de fuera", por una parte, hay falta de personal pero, por otra, hay tres millones de parados y no hay mano de obra en sectores como Construcción, Hostelería o Transporte. A su juicio, resulta "bastante incomprensible", por lo que cree que "algo se está haciendo mal".

ABSENTISMO

Junto a ello, ha citado otro de los principales problemas que está viviendo España, que es el del "absentismo o por llamarlo de alguna manera del ausentismo".

Garamendi ha asegurado que, en estos momentos, de 18 millones de personal en el sector privado, "todos los días faltan más de 1.600.000 personas". "Y eso es algo que se debe de evaluar, curiosamente el 50% de las bajas es gente de menos de 35 años y curiosamente las bajas suelen ser los lunes y los viernes", ha advertido.

El presidente de la patronal, que ha reprochado a los sindicatos que "no quieran entrar en este tema", cree que hay "mil sistemas para poder, por lo menos, mejorar las cosas".

"No queremos mandar a nadie a trabajar si está enfermo, pero hay una parte de ausentismo o de absentismo fraudulento evidente y yo creo que también hay que decirlo", ha remarcado.

Sobre la situación macro, ha reconocido que España ha crecido más que la media europea y, en relación al fenómeno de la desigualdad, ha rechazado que sea "culpa de las empresas o de los salarios que son bajos".

En su opinión, se da esa desigualdad porque "el Estado realmente se está quedando con absolutamente todo", es la "mayor empresa del país y no tiene ningún problema en su espíritu recaudatorio".

"El año pasado, cuando hemos tenido una recaudación superior a 50.000 millones, arriba del todo, curiosamente el Estado se ha endeudado en 80.000 millones más", ha apuntado Garamendi, que se ha preguntado cómo se pagarían las pensiones o hasta dónde se llevaría la deuda, si con la crisis se reduce el crecimiento.

A su juicio, los problemas están "en la gestión del público" y ha aprovechado para hacer una defensa de la propiedad privada. Ha criticado que se "eche la culpa" de que no haya suficiente vivienda a "quien ha ahorrado para tener una segunda vivienda o para poderla alquilar" cuando, en realidad, "no se ha hecho la política adecuada de inversión".

Por todo ello, ha pedido tener "mucho cuidado con el intervencioniosmo para justificar los errores y que no se actúe desde el plano del gobierno.

Por último, ha puesto en valor el diálogo social aunque ha apuntado que se están encontrando en el Ministerio de Trabajo "con un montón de problemas" y cree que hay que "ir al Parlamento a hablar de las cosas".

En este sentido, ha aludido al recurso de los Reales Decreto, que, según ha apuntado, son "exctamente las ordenanzas" que había "en el régimen franquista". "Desde el Ministerio de Trabajo se están cambiando absolutamente todos los espacios que puedan afectar a lo que es el Estatuto de los trabajadores", ha añadido.

Garamendi ha defendido que las normas se deben hacer de manera "consensuada" y ha criticado los "atajos legales". El presidente de la CEOE, que ha afirmado que "no le gusta este momento de radicalidad en las opciones que la sociedad no se merece", ha reclamado volver a "una normalidad de pactos y acuerdos entre diferentes".