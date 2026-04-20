Garamendi lamenta que el proceso de regularización "no haya ido al Parlamento" y ve "un error" hacer "partidismo"

El presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, en declaraciones a los medios en Bilbao. - DAVID DE HARO/EUROPA PRESS

BILBAO, 20 Abr. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, se ha mostrado "de acuerdo" con el proceso de regularización extraordinaria de migrantes, que ha apostado por vincular al "camino del empleo", si bien ha dicho "echar de menos" que este asunto, que considera "un tema de pacto de Estado", no haya "ido al Parlamento". En este sentido, ha lamentado que es "un error total" que se haga "partidismo" con este tema.

En declaraciones a los medios en Bilbao, a donde se ha trasladado para impartir una conferencia titulada 'Europa en la encrucijada: el papel de las empresas ante la crisis del multilateralismo', Garamendi se ha pronunciado también sobre el proceso de regularización extraordinaria aprobada por el Gobierno central, que inicia este lunes la atención presencial a las personas que quieran solicitarla.

El presidente de la patronal española ha recordado que desde el mundo empresarial se lleva diciendo "desde hace mucho tiempo" que, pese a que "hay 3 millones de parados" en España, "en las empresas falta gente", en sectores como Construcción, Hostelería, Transporte y "muchos más", y, por ello, se reclama que "es necesario que pueda haber gente de fuera que también enriquece un país".

En este sentido, ha afirmado Garamendi, "estamos de acuerdo con lo que es la regularización especialmente en gente que ya estaba trabajando en la economía sumergida".

En todo caso, ha reiterado que "esto tiene que ir dentro de lo que es el camino del camino del empleo", que "es la fórmula", por lo que es preciso "hablar muy bien de la formación, de esos empleos con cualificación". También ha aludido al requisito de no tener antecedentes penales, otro de los temas que "la sociedad reclama".

El presidente de la CEOE ha dicho "echar de menos" en este proceso que un asunto que "es un tema pacto de Estado", sin embargo, "no haya ido al Parlamento".

"Yo no entiendo que no haya ido al Parlamento porque la gente, en general, está de acuerdo con las cosas, y aquí se hace partidismo y se gestiona como un hecho de partido, y yo creo que eso es un error total", ha señalado Garamendi, que ha insistido en que el Congreso y el Senado "están para que discutan estos temas, los temas de política exterior, de inmigración, que son fundamentales".

CAMPAÑAS

A su entender, este tipo de cuestiones se deben "trasladar a la sociedad bien, de una forma pactada" pero "se transmiten desde ángulos diferentes, desde radicalizaciones de campañas electorales".

Según ha indicado, "como sociedad civil, que no nos presentamos en las elecciones, nos gustaría que hubiera ido al Parlamento, que es el sitio donde tiene que estar y son los partidos los que tienen que hablar con tranquilidad de estos temas que son muy importantes hablar" y en los que "es mucho más fácil lo que parece llegar a acuerdos".