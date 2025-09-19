La GI-3670 se cortará completamente desde el lunes para reparar un hundimiento

SAN SEBASTIÁN 19 Sep. (EUROPA PRESS) -

La GI-3670 se cortará completamente a partir del lunes para reparar el hundimiento existente en el punto kilométrico 2,4, según ha informado la Diputación foral de Gipuzkoa.

Para la correcta ejecución de los trabajos se realizará un corte total de la carretera en ambos sentidos, cerrando completamente el tramo afectado a la circulación.

El plazo de ejecución estimado es de cinco días, por lo que la carretera permanecerá cerrada al tráfico desde las ocho de la mañana del día 22 hasta las siete del día 26 de septiembre.

Mientras se mantenga el corte total de la carretera, el tráfico podrá desviarse a través de la carretera GI-2133 por Alegia, Amezketa y Abaltzisketa.