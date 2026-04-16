La gira de regreso de El Último de la Fila recalará en el BEC de Barakaldo el 30 de mayo y el 5 de junio

Cartel de la gira de regreso de El Último de la Fila - CONCERT TOUR

BILBAO 16 Abr. (EUROPA PRESS) -

La gira de regreso de El Último de la Fila recalará en Bilbao Exhibition Centre (BEC) de Barakaldo (Bizkaia) los días 30 de mayo y 5 de junio.

El próximo sábado 25 de abril arrancará en Marenostrum Fuengirola la gira que traerá de vuelta a los escenarios a El Último de la Fila, un acontecimiento que, desde que fue anunciado por Manolo García y Quimi Portet, ha despertado "una enorme expectación entre el público y la crítica, consolidando el regreso de la mítica banda como un fenómeno sin precedente", según ha informado la promotora.

Tras casi tres décadas de ausencia del grupo, el público volverá a disfrutar del directo de una de las bandas más influyentes de la historia del pop rock español, marcado por un sonido muy cuidado, una impecable puesta en escena y su proverbial carisma, así como por su capacidad de conexión con el público.

Formado en 1985 en Barcelona sucediendo a Los Rápidos y Los Burros, El Último de la Fila irrumpió en la escena musical con su estilo único, fusionando influencias rock, pop y flamencas.

Con una trayectoria repleta de reconocimientos y múltiples discos de oro y platino alcanzaron un éxito sin precedentes en España, Europa y Latinoamérica. Desde su separación oficial en 1998, tanto García como Portet han desarrollado fructíferas carreras en solitario.

En la gira de regreso, acompañarán a Manolo García y Quimi Portet, los músicos Antonio Fidel (bajo), Josep Lluís Pérez (guitarra eléctrica),Pedro Javier González (guitarra española), Sara García (guitarra eléctrica), Ángel Celada (batería), Juan Carlos García (teclados, percusiones, batería y coros), Irene Miller (coros) y Eva Reina (coros).