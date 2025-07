Gobierno vasco espera que en un par de meses se celebre la Junta de Talgo para cerrar la operación de compra

Jauregi dice que no habrá problema en cerrar los acuerdos de financiación y espera que la sede social de Talgo vuelva a Euskadi

BILBAO, 30 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno vasco prevé que en un "par de meses" se pueda celebrar una Junta de Accionistas de Talgo para dar finalmente por cerrada la operación para la entrada en esta compañía por parte del consorcio vasco -liderado por Sidenor, en el que también participa el Ejecutivo autónomo, BBK y Vital-, y de SEPI.

En una entrevista a Radio Euskadi, recogida por Europa Press, el consejero de Industria, Transición Energética y Sostenibilidad, Mikel Jauregi, se ha referido a la aprobación este martes por parte del Consejo de Ministros de la aportación de 75 millones de euros de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) a Talgo.

La aportación de la SEPI se traducirá en 45 millones de euros a través de una ampliación de capital de Talgo, así como en otros 30 millones de euros mediante un préstamo convertible en acciones.

Esta inversión está sujeta al cumplimiento previo o simultáneo de una serie de condiciones, entre ellas, el cierre de la compra por parte del consorcio liderado por el grupo industrial vasco Sidenor (junto al Gobierno vasco y las fundaciones BBK y Vital) de un 29,77% del capital de Talgo, actualmente en manos del fondo Trilantic, con el que ya se alcanzó un acuerdo en febrero.

El consejero vasco ha subrayado que, en este proceso, ha habido "muchas aventura" y ha sido "un poco complicado" y "más largo de lo esperado", pero ha destacado que el visto bueno a la entrada de la SEPI es un "paso imprescindible" para su resolución.

"Es un paso necesario, un paso firme y en positivo", ha indicado Mikel Jauregi, que ha señalado que todavía quedan "más pasos", pero el de este martes ha sido uno "más" de los previstos en la "hoja de ruta" establecida por José Antonio Jainaga y el consorcio vasco.

Según ha recordado, el primer paso fue el preacuerdo con Trilantic, accionista de Talgo, para adquirir su participación (29,7%) y, posteriormente, establecer las condiciones de los 116 millones de multa de Renfe a Talgo, "con el roto que suponía en la caja" de la empresa.

"De alguna manera se tenían que saber las condiciones de esa multa para poder después hablar con los bancos y hablar de la financiación", ha añadido.

En este sentido, ha apuntado que ahora la entrada de la SEPI en el capital mediante una ampliación de capital y también con la emisión de obligaciones convertibles, por un total de 75 millones, más los otros 75 millones que está dispuesto a emitir el consorcio vasco por otros 75 millones, supone que los fondos propios de la empresa se reforzarían en 150 millones en total.

CERRAR TODOS LOS ACUERDOS DE FINANCIACIÓN

Por lo tanto, ha precisado que, "con esos 150 millones ya resueltos, se puede ya ir a los bancos y cerrar todos los acuerdos de financiación que Talgo necesita para poder desarrollar el proyecto industrial y su cartera tan exitosa a futuro".

Según ha detallado, lo que falta ahora como "último paso" es que la Junta de Accionistas de Talgo apruebe, tanto la ampliación de capital de la compañía como la emisión de los préstamos convertibles por parte de la SEPI y del consorcio vasco.

"Y, una vez hecho eso, se podría dar por finalizada la operación", ha apuntado el consejero de Industria, que ha señalado que, de momento, no hay fecha para esa Junta y estima que se podría "estar hablando de un par de meses" para que se celebre y se apruebe la operación.

En relación a la refinanciación de la deuda con los bancos, ha indicado que se lleva meses trabajando con las entidades financieras y hablando de los fondos propios adicionales que se necesitan para que den su apoyo y la financiación necesaria.

Jauregi ha subrayado que finalmente se ha llegado a esa cifra de 150 millones "que se tenía que llegar" y, tras estar acordado y ser "firme" la intención de SEPI y del consorcio vasco de apoyar esos fondos propios, los bancos "ya tienen que ponerlo en detalle y desarrollarlo", pero ha asegurado que, en ese punto, no va a haber "ningún tipo de problema".

"Ya está todo muy hablado, los bancos estaban a la espera de este paso que se dio ayer y ahora ya lo pueden poner por escrito y falta la Junta de accionistas", ha agregado.

Una vez cerrada la operación tras esa Junta, ha manifestado que habrá que "empezar a trabajar en lo que de verdad importa" que es el proyecto industrial a futuro de Talgo para que "siga generando riqueza y traiga más empleo de calidad a Euskadi" y se cuente con una empresa "puntera" con "todavía más éxito a futuro".

Jauregi, que ha señalado que ha hablado en las últimas horas con Jainaga, ha recordado, por otra parte, que Talgo en los años 70 se marchó de Euskadi "por la presión de ETA", pero todavía su principal planta está en Rivabellosa, que cree que es donde se puede dar el "mayor desarrollo industrial".

El consejero ha afirmado que Talgo tiene una cartera de pedidos "muy exitosa", a la que hay "dar salida" y, para ello, se necesita que su capacidad industrial "siga creciendo" y se sigan creando "nuevas oportunidades de empleo en Rivabellosa y en Euskadi".

Cuestinado por el hecho de que, en la actualidad, Talgo pague más impuestos en Madrid que en Euskadi y si ve posible que llegue a cambiar, ha señalado que "nunca debía haber sucedido" que la sede social de Talgo saliese de Euskadi. Por lo tanto, cree que ahora "lo tienen que remediar" y espera que se pueda producir, una decisión que, según ha recordado, corresponde al consejo de Administración.

"Vamos a completar esto paso por paso. "Lo que quiere el Gobierno vasco es más industria, mejor industria y menos emisiones y arraigar Talgo en Euskadi es uno de los objetivos que tenemos pero y luego también expandir la capacidad industrial que Talgo tienen en Euskadi para dar salida a la cartera de pedidos tan exitosa que tiene", ha manifestado.

Por otra parte, preguntado por si teme presiones desde Madrid para evitar esta operación y se recurra al mensaje que el gobierno Sánchez vuelve "a regalar algo" a los nacionalistas, el consejero lo ha negado.

"Regalar a nosotros algo yo no lo he visto, aquí sudor y lágrimas para sacar el país nuestro, entonces regalos no hay en esta vida y menos con Talgo, aquí lo que tenemos es un plan serio, que garantiza el arraigo en Euskadi de talgo y también éxito y desarrollo de su proyecto industrial del futuro y yo creo que es la receta con la que racionalmente cualquier persona pueda estar de acuerdo", ha manifestado Jauregi que ha señalado que pueden explicarles "de manera serena y racional" todo el proceso y "seguro que están de acuerdo".