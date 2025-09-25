Gobierno Vasco hará llegar a la Comisión Antiviolencia el resultado de la investigación de incidentes en la Vuelta

Prostesta durante el final de la 11ª etapa de la Vuelta Ciclista a España - David de Haro - Europa Press

VITORIA 25 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Ertzaintza investiga a varias personas por su presunta participación en tres incidentes contra las normas de convivencia durante la Vuelta ciclista, a su paso por Bilbao, en las protestas contra "el genocidio" de Israel en Palestina. El resultados de las investigaciones serán remitidas a la Comisión Antiviolencia en el deporte.

Así lo ha explicado el consejero de Seguridad, Bingen Zupiria, que ha participado en la reunión del Basque Segurtasun Foroa, el Foro Vasco de Seguridad, celebrada en el Artium de Vitoria-Gasteiz.

"Una cosa es que realicemos nuestras protestas legítimas de forma normalizada y otra es que pueda haber incidentes concretos que pongan en cuestión la seguridad, la convivencia o las formas que tengamos establecidas", ha advertido Zupiria.

Ante eso, ha asegurado que no pueden "mirar a otro lado". "Tenemos que registrar esos incidentes que se produzcan y ponerlos en conocimiento de las autoridades correspondientes", ha añadido el consejero.

La undécima etapa de la Vuelta fue interrumpida por algunos manifestantes a favor de Palestina y en contra de Israel, que causaron incidentes en sus protestas contra la participación del equipo Israel-Premier Tech en la carrera ciclista.

