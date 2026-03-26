El Gobierno Vasco presenta al Banco Europeo de Inversiones su plan de inversiones y proyectos estratégicos

El objetivo del encuentro ha sido reforzar la colaboración entre ambas instituciones - GOBIERNO VASCO

VITORIA 26 Mar. (EUROPA PRESS) -

Una delegación del Gobierno Vasco encabezada por el consejero de Hacienda y Finanzas, Noël d'Anjou, ha mantenido este jueves un encuentro de trabajo en la sede del Banco Europeo de Inversiones (BEI), en Luxemburgo, al que ha presentado su plan de inversiones y proyectos estratégicos.

La reunión ha contado también con la participación del viceconsejero de Política Financiera y Presupuesto, José Corchón; la directora del Instituto Vasco de Finanzas (IVF), Amaia del Villar; y la delegada de Euskadi para la UE, Marta Marín.

Por parte del BEI, ha asistido el director general-jefe de Operaciones de Préstamo y Asesoría de la UE, Jean-Christophe Laloux, según ha informado el Gobierno Vasco en un comunicado.

El objetivo del encuentro ha sido reforzar la colaboración entre ambas instituciones y compartir los avances de tres líneas estratégicas impulsadas por el Gobierno Vasco: el Plan de Inversiones Euskadi Eraldatuz 2030, el Programa de Infraestructuras y Equipamientos Sanitarios (PIES), y el Fondo Social de Vivienda, una nueva herramienta de colaboración público-privada destinada a ampliar la oferta de vivienda asequible.

El Plan de Inversiones Euskadi Eraldatuz 2030 ha sido definido por d'Anjou como "el eje central de la estrategia de país para afrontar los grandes desafíos económicos, tecnológicos y sociales de los próximos años".

Este programa responde, tal y como ha subrayado, al momento de "cambios profundos" que experimenta Euskadi marcado por la transformación tecnológica, la transición energética, el reto demográfico, y la necesidad de reforzar la autonomía estratégica.

En este contexto, el Gobierno Vasco ha impulsado un plan de inversiones diseñado para movilizar recursos públicos y privados y acelerar la transformación del tejido productivo.

PROYECTOS ESTRATÉGICOS

D'Anjou ha destacado el "excelente trabajo conjunto" desarrollado con los equipos técnicos del BEI en los últimos años, especialmente en materia de infraestructuras sanitarias, inversión productiva e innovación.

Además, ha mostrado su voluntad de seguir ampliando esta cooperación "para avanzar en proyectos estratégicos que contribuyan a la competitividad, la cohesión territorial y el bienestar social de Euskadi".