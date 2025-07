González denuncia que, quien no condena con "rotundidad" los ataques a la Ertzaintza, "legitima" estas actuaciones

Advierte de que "la violencia que hemos sufrido en este país tiene que enseñarnos que no debemos dejar pasar ni una"

VITORIA, 29 Jul. (EUROPA PRESS) -

El diputado general de Álava, Ramiro González, ha advertido de que quienes no condenan de forma "rotunda y clara" los ataques contra la Ertzaintza o las amenazas contra dirigentes institucionales "están legitimando" estas actuaciones violentas.

González, que ha comparecido ante los medios de comunicación en el Palacio Foral de Vitoria-Gasteiz, ha condenado los ataques de los últimos días a la Ertzaintza y los intentos de "ocupar la calle" por parte de "algunos colectivos" que "parece que dicen 'la calle es mía'".

"La calle es de todos, no es de la izquierda abertzale ni de sus colectivos disidentes", ha afirmado, en referencia a las movilizaciones de GKS para denunciar su "exclusión" del espacio de 'txosnas' organizado para las próximas fiestas de 'La Blanca' de la capital alavesa.

Además, ha condenado las pintadas realizadas contra el consejero de Seguridad, Bingen Zupiria, y contra el alcalde de Bilbao, Juan Mari Aburto, y ha subrayado que la Ertzaintza "es una Policía absolutamente democrática".

El diputado general de Álava ha advertido de que hay que ser "absolutamente exigentes en la condena de los actos violentos y en la defensa del marco de convivencia de lo que nos hemos dotado", dado que "cuando no se produce esa defensa, cuando no se condenan de forma rotunda y clara este tipo de conductas, se está legitimando la actuación violenta de algunos".

"Quien no condena de forma clara y rotunda este tipo de conductas, está legitimando esas actividades y se está colocando fuera del marco de convivencia", ha reiterado González. Por ese motivo, ha avisado de que "no podemos dejar pasar estas conductas".

Asimismo, ha denunciado que "quien cuando hay que elegir entre la Ertzaintza y quienes atacan a la Ertzaintza" se sitúa "al lado" de estos últimos, "se coloca fuera también del marco democrático y de convivencia".

"RADICALES" CONTRA LA VIOLENCIA

González ha indicado que "la violencia que hemos sufrido en este país durante décadas tiene que enseñarnos que no debemos dejar pasar ni una; que nos tenemos que plantar siempre; que no valen declaraciones que intentan no molestar a nadie; que no valen cálculos políticos ni electorales; y que hay que ser radical a la hora de cortar los comportamientos violentos".

"O se está con la democracia y la libertad, o se está contra la democracia y la libertad; y no hay vías intermedias. Por eso digo que lo que está ocurriendo me parece muy grave", ha alertado.