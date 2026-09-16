La Guardia Civil de Gipuzkoa se incauta en Gaintzurizketa (Gipuzkoa) de un puñal y una defensa extensible - GUARDIA CIVIL

SAN SEBASTIÁN 16 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil de Gipuzkoa se ha incautado el pasado domingo en Gaintzurizketa (Gipuzkoa) de un puñal y una defensa extensible, dos armas prohibidas, localizadas en sendos vehículos.

Según ha informado la Guardia Civil de Gipuzkoa, estas dos armas "están prohibidas a particulares conforme al Reglamento de Armas". Tras su incautación, el Juzgado ponderará las "circunstancias de cada caso para determinar si los hechos constituyen delito o infracción administrativa", ha apuntado.