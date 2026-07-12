Herida una persona en un accidente entre turismo y camión en la A-1 a la altura de Vitoria

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VITORIA 12 Jul. (EUROPA PRESS) -

Un accidente entre un turismo y un camión que se ha producido pasadas las nueve de la mañana de este domingo ha dejado una persona herida que ha sido trasladada al Hospital de Txagorritxu, en Vitoria. El incidente ha tenido lugar en la A-1 a la altura del Parque Empresarial Júndiz en sentido Burgos, y por el momento se mantiene un carril cortado, ha informado el Departamento de Seguridad a Europa Press.

El accidente ha sucedido a las 09.05 horas y, como consecuencia, la ocupante del turismo no ha podido salir por su propio pie, por lo que ha sido necesaria la intervención de los bomberos para rescatarla. Posteriormente se ha trasladado a la herida al hospital gasteiztarra.

Tanto el turismo como el camión han quedado inutilizados en la calzada por lo que a la 10.20 horas se mantenía un carril cortado en sentido Burgos hasta que se puedan retirar los vehículos y limpiar la calzada. Se registran menos de dos kilómetros de retenciones en ese punto, han indicado las mismas fuentes.