Identificadas 94 personas, la mayoría migrantes, en dos fábricas abandonadas de Vitoria-Gasteiz

Policía durante el desalojo de la fábrica URSSA - Iñaki Berasaluce - Europa Press

VITORIA, 27 May. (EUROPA PRESS) -

Un total de 94 personas, la mayoría migrantes, han sido identificadas en un dispositivo policial preventivo realizado en dos fábricas abandonadas de Vitoria-Gasteiz. En el operativo, que todavía está abierto, se han localizado multitud de objetos de los que se investiga su procedencia.

Según ha informado el departamento de Seguridad del Gobierno Vasco, la Ertzaintza ha coordinado el dispositivo policial preventivo en dos fábricas abandonadas de Vitoria-Gasteiz. Se trata de las instalaciones de URSSA y EGA, situadas en la calle Campo de los Palacios de la capital alavesa.

El operativo ha comenzado a primera hora de este miércoles y en él han participado agentes de la Ertzaintza, Policía Local y Policía Nacional, que han procedido a la identificación de las personas que se encontraban en el interior de unos pabellones en desuso ubicados en el barrio vitoriano de Adurtza. El dispositivo se ha saldado, hasta pasadas las 10.30 horas, con la identificación de 94 personas, de las que 91 son de origen magrebí.

La intervención ha arrancado a las seis de la mañana en las instalaciones de las dos empresas para proceder a la identificación de las personas que pernoctan allí.

La Ertzaintza han realizado un acta de ocupación a un hombre, de 32 años, por posesión de una cartera con documentación a nombre de otra persona. A un segundo individuo, de 23 años, se le ha abierto expediente por tenencia de sustancias estupefacientes de acuerdo con la Ley Orgánica de Protección de la Seguridad Ciudadana.

COMPROBACIÓN DE SU SITUACIÓN LEGAL

Agentes de la Brigada Provincial de Extranjería y Fronteras de la Policía Nacional se han encargado de verificar las identidades de las personas implicadas, y ocho de ellas, de entre 19 y 42 años, han sido trasladadas para comprobar su situación legal.

El operativo policial sigue abierto para la identificación de todas las personas que ocupan las fábricas abandonadas. Además, se han localizado multitud de objetos de los que se investiga su procedencia.

Fuentes de la investigación han informado a Europa Press que el operativo se ha desarrollado por "salubridad y seguridad". También han precisado que se han llenado tres furgonetas policiales con material presuntamente robado.