Policía Nacional y Ertzaintza desarrollan una operación de entrada y registro de unos pabellones ocupados de Vitoria

VITORIA 27 May. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional y la Ertzaintza desarrollan ua operación de entrada y registro en unos pabellones okupados de Vitoria-Gasteiz, según han confirmado a Europa Press fuentes policiales.

Un importante dispositivo policial se encuentra en la fábrica URSSA de calle Campo de los Palacios, donde se encuentran unas cien personas alojadas. Bajo vigilancia de los agentes, estas personas están saliendo una a una, sin que se hayan producido altercados a las diez de la mañana.