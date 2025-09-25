Ingresa en prisión por una agresión sexual cometida en un bar de Irun (Gipuzkoa)

SAN SEBASTIÁN 25 Sep. (EUROPA PRESS) -

Un sujeto de 28 años ha ingresado esta tarde, por orden del juez, en el centro penitenciario de Donostia, tras ser detenido este pasado miércoles, acusado de un presunto delito contra la libertad sexual ocurrido en un bar de la localidad guipuzcoana de Irun.

Según ha informado el Departamento vasco de Seguridad, hacia 02.40 horas de ayer la Ertzaintza detuvo al presunto autor de una agresión sexual sufrida por una mujer en un bar de la localidad guipuzcoana de Irun.

Los agentes adscritos a la Ertzain-etxea de Irun trasladaron al acusado a dependencias policiales para tramitar las diligencias correspondientes. El arrestado ha sido puesto a disposición judicial hoy al mediodía y el juez ha decretado su ingreso en el centro penitenciario de Martutene, el cual se ha llevado a cabo a primera hora de la tarde.