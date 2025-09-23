Ingresa en prisión un detenido en Hondarribia por robar en un vehículo y amenazar al propietario con un destornillador

SAN SEBASTIÁN 23 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Juzgado de Guardia de la localidad guipuzcoana de Irun ha decretado el ingreso en prisión de un hombre, de 32 años, detenido el pasado viernes en Hondarribia (Gipuzkoa) por robar en un vehículo y amenazar a su propietario con un destornillador.

Según ha informado el Departamento vasco de la Seguridad, el robo con violencia se produjo el pasado viernes por la noche en un aparcamiento de Hondarribia y un agente de la Ertzaintza fuera de servicio ayudó a la víctima a retener al presunto ladrón hasta la llegada de sus compañeros.

En el momento que la víctima iba a recoger junto a su familia su vehículo estacionado en el parking observó a dos hombres robando en su interior. Tras llamarles la atención y producirse un forcejeo, uno de ellos les amenazó con un destornillador intentando huir con varios objetos personales de la víctima.

Los gritos del propietario del vehículo alertaron a los viandantes y varias personas, entre ellas un agente de la Ertzaintza fuera de servicio, ayudaron a interceptar a uno de los ladrones, concretamente, el individuo que había exhibido y amenazado con el objeto punzante a la víctima.

Poco después, tras ser alertados los recursos policiales, estos se personaron en el lugar y se hicieron cargo de él, procediendo a su detención por un robo con intimidación.

El arrestado, de 32 años y con numerosos antecedentes policiales, fue trasladado a la Ertzain-etxea de Irun. Una vez realizadas las diligencias pertinentes, fue puesto a disposición judicial y, tras prestar declaración, el juez de guardia decretó su ingreso en el centro penitenciario de Gipuzkoa. La Ertzaintza continúa con la investigación abierta para tratar de detener al segundo implicado en el robo con violencia.