Ingresa en prisión un hombre detenido en Usurbil (Gipuzkoa) por tentativa de homicidio tras un robo violento

SAN SEBASTIÁN 8 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Ertzaintza ha detenido en Usurbil (Gipuzkoa) a un hombre, de 24 años, acusado de un presunto delito de tentativa de homicidio, tras robar el pasado sábado de forma violenta a una mujer a la que intentó asfixiar con un cordón. La autoridad judicial ha decretado su ingreso en prisión.

Según ha informado el Departamento de Seguridad, la detención ha tenido lugar en una borda en la que el autor pernoctaba en compañía de un segundo hombre, que también ha sido detenido, aunque ya ha sido puesto en libertad al no estar implicado en el robo. En el registro realizado en la borda ha sido hallada la tarjeta de crédito sustraída a la víctima.

Los hechos ocurrieron hacia las 21.00 horas de este sábado en el barrio Kalezar de la localidad guipuzcoana de Usurbil, cuando un joven se acercó a pedir dinero a una mujer que caminaba por la vía pública.

Ante la negativa de esta, el hombre la abordó por la espalda y le rodeó el cuello con un cordel comenzando a asfixiarla, cayendo ambos al suelo. El autor se apoderó de la riñonera de la mujer y huyó a la carrera. La víctima acudió a un caserío cercano a pedir auxilio dando aviso de lo sucedido a la Ertzaintza. Hasta el lugar se desplazaron varios recursos policiales que atendieron a la víctima y recabaron información del robo.

A las 13.00 horas de este pasado domingo, los ertzainas se personaron en una borda abandonada de Usurbil, lugar donde localizaron a dos hombres. En el registro realizado en el lugar fueron localizadas una tarjeta de crédito a nombre de la víctima, así como prendas de vestir de las mismas características a las del autor del robo violento. En un primer momento, los dos hombres, de 24 y 27 años, fueron detenidos en el marco de la investigación del delito cometido.

Una vez en la comisaría comprobaron que sólo uno de los detenidos, el de 24 años, había participado en los hechos, por lo que el segundo arrestado quedó en libertad. El detenido fue puesto a disposición judicial y se decretó su ingreso en prisión.