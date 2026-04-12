Ingresa en prisión tras un robo con violencia en Bilbao el presunto autor de la muerte de su pareja en Basauri

Vehículo de la Policía Municipal de Bilbao - AYUNTAMIENTO DE BILBAO

BILBAO 12 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Policía Municipal de Bilbao detuvo el pasado viernes al hombre acusado de asesinar a su pareja en la localidad vizcaína de Basauri, el pasado 1 de abril, por un delito de robo con violencia e intimidación. Un juez ha decretado su ingreso en el Centro Penitenciario de Basauri.

Según ha informado el Ayuntamiento de Bilbao, se detuvo al sospechoso pasadas las 23.30 horas del viernes en la calle Ribera de Bilbao. En esta ocasión, al varón se le imputa un delito de robo con violencia e intimidación, perpetrado contra dos hombres a los que propinó varios golpes en la cara.

Además, consta una segunda denuncia contra el mismo hombre también el viernes, por presuntamente causar lesiones graves a otra persona. El juez ha decretado su ingreso en la prisión de Basauri.